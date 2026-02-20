SUCESOS
Localizada sin vida en Matavenero (León) la mujer alemana desaparecida
La última vez que fue vista ocurrió en Castrillo del Monte
EFE
La Guardia Civil ha confirmado este viernes el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer alemana de 50 años que permanecía desaparecida desde el pasado 14 de febrero, han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
La última vez que fue vista ocurrió en Castrillo del Monte, en el municipio de Molinaseca (León), lo que motivó la activación inmediata de un dispositivo de búsqueda.
El cadáver fue localizado en un barranco cercano a Matavenero por el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de León y evacuado hasta Bembibre, donde le será practicada la autopsia.
En el operativo participaron también especialistas del Grupo Especial de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) con base en Sabero (León), que se incorporaron como refuerzo para rastrear la zona, caracterizada por su orografía compleja y de difícil acceso.
Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada, en funciones de guardia, que será la encargada de esclarecer las circunstancias de la muerte.
- El Aeropuerto de la Región de Murcia se queda fuera del reparto histórico de 13.000 millones de Aena
- Se arroja de un tercer piso y se mata tras agredir a una mujer en una playa de Cartagena
- Rapapolvo al IES Ibáñez Martín en la radio por celebrar sus cien años de historia sin cambiarse el nombre franquista
- La pala entra de urgencia al paseo marítimo de El Portús en Cartagena
- Los vecinos de Cabo de Palos piden que se tengan en cuenta 'criterios científicos' para los deslindes en el litoral de Cartagena
- Hora, precio de las entradas y dónde ver en televisión el derbi Real Murcia-FC Cartagena
- Miraquéplan' este fin de semana en la Región de Murcia: rutas guiadas en la Floración, la Ruta de la Cuchara y los últimos desfiles de Carnaval
- El mejor bar de Murcia para comer pulpo con tapas a solo 3.50 euros: 'El más tierno que he probado en mi vida