Detienen a 11 proveedores de droga a traficantes de la Vega Media de Murcia: tenían 14 kilos de coca y 100 gallos de pelea

Once personas detenidas, 14 kilos de cocaína y 75 de marihuana. Es el saldo de una operación conjunta de la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil en la Vega Media, concretamente en Molina de Segura y Lorquí. Los sospechosos, presuntamente, eran miembros de "una organización criminal que abastecía de estupefacientes a otros grupos delictivos con puntos de venta de drogas" en la zona, informan los cuerpos de seguridad en una nota.

Los investigadores hallaron en los cinco registros efectuados en propiedades de los sospechosos, proveedores de sustancias a otros traficantes de la comarca, más de un centenar de gallos de pelea (la mayoría de ellos, con las crestas mutiladas) y una tortuga mora.

Según detalla el comunicado policial, "la operación se inició hace diez meses, cuando especialistas de los tres cuerpos iniciaron las pesquisas de forma conjunta sobre un grupo de personas asentado en Lorquí y Molina de Segura, que, supuestamente, realizaban actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas".

Sustancias halladas en uno de los registros efectuados. / L. O.

Se dio la circunstancia de que, "dada la experiencia de los integrantes de la organización investigada, la labor operativa de la operación ha resultado dificultosa desde sus inicios, especialmente por las medidas de seguridad que estos adoptaban, el alto nivel económico que facilitaba la colaboración de otras personas y el ámbito geográfico de influencia", concretan.

Un barco, dos motos...

Más de un centenar de efectivos de la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil participaron en la fase de explotación de la operación: orden judicial en mano, entraron a la vez en las cinco propiedades y efectuaron los once arrestos, incluido el del supuesto cabecilla de la banda.

"En los registros, los investigadores hallaron más de 14 kilogramos de cocaína, dos invernaderos tipo indoor habilitados para el cultivo ilícito de marihuana, 75 kilogramos de esta sustancia, dos armas cortas de fuego tipo pistola y munición, 16.000 euros en efectivo, una embarcación, cuatro turismos, dos motocicletas, dispositivos electrónicos y elementos utilizados para el tráfico de drogas, como básculas de precisión y una prensa compactadora empleada para empaquetar sustancias estupefacientes, entre otros", apuntan los investigadores al dar a conocer la operación.

A los detenidos se les atribuye la autoría de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública –en su modalidad de tráfico de drogas–, tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico, blanqueo de capitales, contra los animales y relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos.