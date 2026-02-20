Los delitos descienden un 0,3% en la Región de Murcia en 2025, año récord en materia de crímenes en la Comunidad

La Comunidad registró un total de 74.320 infracciones penales en 2025, lo que supone un descenso del 0,3% en comparación con el ejercicio anterior, cuando se contabilizaron 74.579, según los datos (correspondientes al conjunto del año pasado) publicados este viernes por el Ministerio del Interior. La Región de Murcia fue escenario, en ese periodio, de más de una veintena de homicidios dolosos y asesinatos consumados, según se refleja en el Balance de Criminalidad hecho público este lunes por el Ministerio del Interior. En lo que va de 2026, solo consta uno: el crimen de El Algar, que costó la vida a Paco 'El Pachequero'.

El balance muestra que los crímenes en la Región subieron un 64,3%, al darse 23 muertes violentas frente a las 14 del periodo anterior. Los intentos de homicidio también crecieron, en concreto un 15,9%, al pasar de 69 a 80.

El informe del departamento que dirige Grande-Marlaska revela un comportamiento desigual entre la delincuencia convencional, que cayó un 0,7% a pesar de los incrementos en los homicidios y robos con violencia, y la cibercriminalidad, que continúa su tendencia al alza con un aumento del 1,3% a lo largo del pasado año.

En concreto, los robos con fuerza en domicilios y establecimientos se desplomaron un 16,5%, pasando de 5.134 a 4.288 casos; y los robos cometidos específicamente en el interior de viviendas descendieron un 15,5% --de 3.949 a 3.38--. Como ya publicó este diario, de un tiempo a esta parte la casi desaparición del dinero en efectivo y las alarmas frenan los asaltos en viviendas y negocios de la Región.

Bajan las agresiones sexuales

Asimismo, los delitos contra la libertad sexual registraron una tendencia a la baja con un descenso del 8,7% --712 casos frente a los 780 de 2024--. En este apartado, las agresiones sexuales con penetración cayeron un 2,9% --de 136 a 132--, mientras que el resto de delitos contra la libertad sexual bajaron casi un 10% --de 644 a 580--.

En la misma línea, los hurtos disminuyeron un 4% --de 16.201 a 15.558-- y las sustracciones de vehículos un 6,8% --de 935 a 871.

Por su parte, los robos con violencia e intimidación aumentaron un 6,2% -- de 2.153 a 2.287-- y las infracciones relacionadas con el tráfico de drogas subieron un 4,9% --de 566 a 594--. Los casos de secuestro pasaron de 3 a 6 en el cómputo anual, lo que supone un aumento del 100%.

En cuanto al ámbito digital, la cibercriminalidad en la Región de Murcia aumentó un 1,3% en 2025, sumando un total de 13.425 infracciones. La mayor parte de estos delitos corresponden a estafas informáticas, que crecieron en la misma proporción (1,3%) hasta alcanzar los 11.711 casos registrados.

Datos de toda España

En el conjunto de España, la criminalidad ha repuntado casi un punto en 2025 (+0,8%), en parte debido al fuerte aumento de la cibercriminalidad, que presenta un incremento superior al 5% con respecto a 2024.

En el último año, en el ámbito nacional, se mantienen al alza las agresiones sexuales con penetración (+2,8%) y destaca el fuerte aumento de los homicidios dolosos y asesinatos consumados (+7,7%) o los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+7,2%).