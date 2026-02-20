Investigación
Las autoridades investigan a un menor por la agresión sexual a una compañera en un instituto en Castellón
La directora del centro de menores ha interpuesto la acusación por estos hechos y la investigación se encuentra abierta
Iván Fernández
La Guardia Civil investiga a un menor por un presunto delito de agresión sexual a una compañera de su misma edad en un instituto de la ESO de la localidad castellonense de Vinaròs. Ha sido la directora del centro educativo quien interpuso la denuncia este martes, después de que los hechos sucedieran en el interior de este centro educativo de la localidad.
La agencia EFE ha informado que la víctima es una menor tutelada por la Generalitat Valenciana, según ha confirmado la Conselleria de Servicios Sociales. El centro sería la residencia de menores Sant Sebastià.
Por el momento, las autoridades no han dado más detalles para preservar la identidad de las personas implicadas, dado que se trata de menores de edad, y las diligencias continúan abiertas para esclarecer lo ocurrido.
Los hechos habrían ocurrido en el interior de las instalaciones del centro educativo, concretamente en una zona de uso común.
La investigación está siendo dirigida por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Vinaròs, que trabaja para esclarecer con precisión lo ocurrido. Además, el caso ya ha sido trasladado a la Fiscalía de Menores, que será la encargada de valorar los hechos y determinar las posibles responsabilidades conforme a la legislación vigente.
Manifiesto
Tras conocerse la denuncia, la asociación Maestrat LGTBI+ ha hecho público un comunicado en el que expresa "su profunda preocupación por los hechos que se están investigando", y ha querido hacer hincapié, "en la necesidad de garantizar la protección, el cuidado y el respeto a la intimidad de la posible víctima y de su familia, especialmente tratándose de personas menores de edad".
"Queremos decir de manera clara a la posible víctima y a su familia que no están solas. Ponemos a su disposición nuestro apoyo y nuestros servicios de acompañamiento emocional y social, siempre desde el máximo respeto a sus tiempos y a su privacidad", señala el comunicado.
Maestrat LGTBI+ ha manifestado también su preocupación ante el hecho que, según las informaciones publicadas, la persona afectada pueda ser uno/a menor trans o en proceso de afirmación de su identidad, "un colectivo que continúa sufriendo niveles elevados de vulnerabilidad, estigmatización y violencia".
En este sentido, Maestrat LGTBI+ ha subrayado que "las personas trans no son un debate ni una opinión, sino vidas que merecen ser vividas con dignidad, seguridad y respeto. Cualquier indicio de violencia contra colectivos históricamente discriminados interpela toda la sociedad y exige una respuesta responsable y contundente".
