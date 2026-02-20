Un hombre mata a su hijo y hiere de gravedad a su mujer en Tenerife

Un hombre fue abatido a tiros en la madrugada de este viernes después de matar a un niño de 10 años en Tenerife, dejar muy grave a la madre de este y causar una herida a un guardia civil.

Los hechos ocurrieron en torno a la una de la madrugada en una vivienda en el municipio de Arona, en el Sur de la Isla. Y el varón utilizó un machete para llevar a cabo su ataque mortal.

En relación con los primeros indicios, la investigación se desarrolla como un posible caso de violencia de género.

La mujer alertó a los vecinos

Los vecinos de la familia víctima de un nuevo episodio de violencia machista se enteraron de los hechos por los gritos de dolor y desesperación de la mujer.

Residentes en el portal 2 del Paseo Santa Eulalia, en la barriada nueva de Cabo Blanco, en Arona, salieron a la vía pública alertados por las expresiones de dolor e impotencia de la madre del niño de 10 años asesinado por su padre a machetazos.

Los residentes en la zona no imaginaron nunca que el hombre fuera capaz de cometer un crimen de esta magnitud, puesto que nunca habían oído gritos ni peleas entre la pareja o con el menor. Por esa razón, su sorpresa fue mayúscula en las primeras horas de la madrugada.

El menor asesinado, hijo del autor del crimen, ya estaba muerto en el interior de un domicilio en la zona de Cabo Blanco cuando llegaron los agentes del Instituto Armado y de la Policía Local de Arona.

La madre sufrió lesiones de carácter muy grave y permanece ingresada en un hospital, con cortes en las extremidades.

Edificio de viviendas en Cabo Blanco, en Arona donde un padre mató a un hijo de 10 años en la madrugada de este viernes e hirió a su mujer y un guardia civil. / Pedro Fumero

Y, cuando agentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil llegaron al lugar, el hombre también los atacó con la citada arma blanca y se resistió a su arresto de forma muy violenta.

Este nuevo episodio de violencia machista se produjo en una de las viviendas de la Barriada de Cabo Blanco.

Agente herido

De hecho, consiguió herir de consideración en un brazo a uno de los guardias civiles. El funcionario también se halla hospitalizado y a la espera de ser intervenido, aunque está fuera de peligro.

Ante esa violenta reacción, los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local tuvieron que abrir fuego con su arma reglamentaria y el presunto autor fue abatido a tiros en el lugar de los hechos.

Sin antecedentes penales

En los registros judiciales no consta antecedente alguno de denuncias contra el hombre que presuntamente mató a su hijo y dejó gravemente herida a su mujer anoche en el municipio de Arona, ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Ni siquiera tenía antecedentes penales.

Las diligencias del caso las lleva la Plaza Nº1 uno de la sección de Instrucción de Arona, que en principio se inhibirá a favor de la plaza de Violencia sobre la Mujer en referencia a la muerte del niño y las lesiones de la mujer, asumiendo únicamente la investigación por la muerte del varón. La responsabilidad penal del presunto homicida/asesino está extinguida por su muerte.