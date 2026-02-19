Un joven apuñala en la cara a otro cuando intentaba robarle en Totana

Un joven de 30 años ha sido detenido por la Guardia Civil en Totana por apuñalar con un cuchillo en la cara a otro hombre al que intentaba robar en una calle céntrica del municipio.

La investigación se inició cuando la Benemérita recibió una llamada en la que un ciudadano pedía auxilio desde Totana. Una patrulla de la Guardia Civil se dirigió al lugar, una céntrica avenida del municipio totanero, donde localizó a un joven que presentaba un corte profundo en la cara del que emanaba abundante sangre.

La herida abierta, producida con algún objeto cortante, iba desde la parte inferior del pómulo hasta el lóbulo de la oreja, por lo que los guardias civiles iniciaron una primera atención sanitaria, taponando la zona mientras alertaban al 1 1 2.

Después, para esclarecer lo sucedido, los agentes recabaron información de testigos y de la propia víctima, que relató que todo sucedió cuando un grupo de hombres lo abordaron mientras iba en compañía de su hermano e intentaron robarles. Al resistirse, uno de los sujetos lo apuñaló en el rostro.

Colaboración ciudadana

Gracias a la colaboración ciudadana, los guardias civiles obtuvieron detalles sobre la fisonomía y la vestimenta del agresor, así como otra información relevante lo que permitió que, en menos de dos horas, la investigación concluyera con la identificación y localización del sospechoso.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Totana se desplazaron hasta su domicilio donde procedieron a su detención. Se trata de un joven, de 30 años, al que se atribuye la presunta autoría de delito de lesiones con arma blanca.