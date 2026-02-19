Investigación
Hallan el cuerpo sin vida del anciano desaparecido en Blanca en enero
Un hombre, que paseaba por la sierra de La Navela, dio la voz de alarma tras encontrar el cuerpo
E.P.
Los servicios de emergencias rescataron este miércoles el cuerpo sin vida de un hombre, cuyos restos podrían corresponder al desaparecido de 74 años el pasado mes de enero en Blanca.
Un hombre que paseaba por la sierra de La Navela, en Blanca, fue quien dio la voz de alarma al encontrar el cuerpo sin vida de una persona, según han informado fuentes de la Guardia Civil.
En ese momento, se dio aviso a Emergencias y al lugar se desplazaron Guardia Civil, bomberos y Policía Local. Tras proceder al rescate de la víctima, que se encontraba en una zona de difícil acceso, se procedió a su trasladado al Instituto Anatómico Forense para su identificación.
El anciano era buscado durante el mes de enero a través de un dispositivo dirigido por la Policía Local, Guardia Civil y técnicos y voluntarios de Protección Civil con perros de rescate y guías, después de que por error un familiar anunciase su hallazgo en Ojós y rectificase posteriormente.
