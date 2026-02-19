Desmantelan en Cartagena una asociación cannábica donde se vendía droga

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, al ser considerados responsables de una asociación cannábica en la zona de Ciudad Jardín de Cartagena donde se vendían sustancias estupefacientes, según ha informado el Cuerpo.

La investigación iniciada por la Policía Nacional y las numerosas quejas de vecinos del local debido al trasiego continuo de consumidores de sustancias estupefacientes permitieron a los agentes comprobar que en el lugar se vendía droga.

Se da la circunstancia que, muy próximo al establecimiento, hay parques, una escuela de danza y un pabellón deportivo frecuentado por menores de edad.

Los efectivos policiales realizaron dos registros, uno en el local donde se ubicaba la asociación cannábica y otro en la vivienda del máximo responsable, donde se intervinieron 403 gramos de hachís, 399 gramos de cogollos de marihuana predispuestos para su venta, 360 comprimidos del fármaco Rivotril y 1.515 euros en efectivo.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.

Además, la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de Cartagena procedió al precinto del local donde tenía lugar la actividad, al no disponer de las medidas de seguridad exigidas por la normativa, ya que carecía de extintores y de vías de evacuación y acumulaba diversas deficiencias en la instalación eléctrica que podrían haber generado problemas de seguridad en caso de incendio.