Decenas de personas se concentran ante la Catedral de Murcia para mostrar su apoyo a Salma: "El machismo mata, basta de negacionismo"

'El machismo mata. ¡Basta de negacionismo! Nos queremos vivas'. Es lo que se leía en el cartel que portaba una persona de las que asistieron a la movilización por Salma, la mujer que estuvo secuestrada casi dos años en una casa de la huerta hasta que la semana pasada pudo escapar de su captor.

La Asamblea Feminista de la Región de Murcia organizó una concentración por esta víctima, de 38 años y origen marroquí, y reunió a decenas de personas delante de la Catedral de Murcia. 'Si tocan a una, nos tocan a todas', destacaba en letras blancas sobre fondo negro en una pancarta que desplegaron en el suelo, ante el Moneo. 'Salma, estamos contigo', ponía en una cartulina lila. Una mujer, integrante del colectivo Yayoflautas, subrayaba que 'el silencio nos hace cómplices'.

Detalle de pancartas para mostrar apoyo a Salma. / Israel Sánchez

Se procedió a la lectura de un manifiesto con la consigna de que 'aún se nos deja fuera, tu silencio no te protegerá' y en algo menos de una hora se disolvió la concentración.

A raíz del caso, desde la organización feminista remarcaron (cuando convocaron esta iniciativa) que "las mujeres no somos de nadie", al tiempo que subrayaron que "mientras en nuestra sociedad siga habiendo hombres que piensen así, seguirá siendo necesario el feminismo y, sin dudarlo, aquí estaremos nosotras para seguir luchando en contra de las violencias machistas y concienciando".

Desde la Asamblea Feminista (compuesta por diferentes asociaciones, colectivos, sindicatos y partidos políticos) recordaron que "llevamos concentrándonos, desde septiembre de 2023, todos los martes de primero de mes, bajo el lema 'La violencia machista existe y nos mata' en la plaza del Cardenal Belluga a las ocho de la tarde". Acuden con pancartas, megáfonos y, en muchas ocasiones, apenas se da cita un puñado de personas comprometidas en su clamor contra el machismo.

Salma, tras pasar por el hospital, fue dada de alta, puesto que la mayoría de las lesiones que presentaba eran antiguas. Tras salir del Reina Sofía, fue trasladada a una casa de acogida de la Región, donde ahora reside, con la protección permanente de la Policía Nacional.