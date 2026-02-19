El acusado de asesinar de 15 puñaladas a un hombre en el crimen de la escalera de Lorca insiste en su inocencia

"Ahí había alguien más", subrayó este jueves, en su declaración, Rachid N., el acusado de matar de 15 puñaladas a un hombre en el conocido como crimen de la escalera de Lorca, un hombre que está en libertad. La razón es que, siete meses después de los hechos, salió de la cárcel donde lo mandó el Juzgado de Guardia.

Según se lee en el relato de hechos justiciables, el procesado "se encuentra en situación de libertad provisional comunicada y sin fianza por esta causa", aunque "previamente había permanecido en esta situación desde el 2 de noviembre de 2020 hasta el 11 de junio de 2021 en que fue decretada su libertad provisional con adopción de medidas cautelares".

Por tanto, el encausado, que afirma que la víctima le atacó a él y llegó a cortarle el cuello, llegó por su propio pie a la Audiencia Provincial de Murcia, donde desde esta semana se celebra la vista oral por un asesinato que aconteció en octubre de 2020 en Lorca. Este jueves, Rachid declaró. Insistió en su inocencia y subrayó que su ADN estaba en el cuchillo porque lo tocó al defenderse de los ataques de su oponente, Nabil.

La Fiscalía pide para el procesado 25 años de cárcel por un asesinato con ensañamiento. Él aseguró que, cuando bajaban por las escaleras, vio a un sujeto. El abogado que defiende sus intereses, el penalista José María Caballero Salinas, ya dejó caer al inicio del juicio que puede que haya tercera persona que no ha sido localizada y sería responsable de la muerte. Algo que descarta la Policía y que Rachid reiteró este jueves: había alguien más en aquella escalera y ese alguien es el verdadero asesino.

El cuchillo, no obstante, solo tiene restos biológicos de Rachid y de Nabil.

El juicio seguirá este viernes, con la exposición de las conclusiones definitivas por parte del fiscal y de la defensa, así como con la exposición de los informes forenses.

Un cuchillo en la mano del muerto

Los agentes que fueron al escenario del crimen afirmaron, en su turno de declaración (el miércoles), que solo estaban en aquella escalera ensangrentada el difunto Nabil y el malherido Rachid. Y apuntan que el cuchillo que la víctima tenía en la mano cuando se encontró su cadáver en el relleno del edificio se lo tuvo que colocar otra persona.

En la misma línea se mostró un vecino, que escuchó ruidos, se topó con la escena y subrayó que ahí solo estaban estos dos varones, "nadie más".

Este residente explicó que Rachid N., al verlo, le dijo que abriese la puerta del edificio, en lo que él interpretó como un deseo de huir.

"Con ánimo de causarle la muerte"

La Fiscalía sostiene que todo empezó por un tema económico: que Nabil fue a casa de Rachid a pedirle 250 euros que este se negó a prestarle. Algo que el propio Rachid admitía en su testifical de este jueves.

Salieron del piso y entonces "tanto Nabil como Rachid continuaron bajando las escaleras y entre la segunda y la primera planta se produjo una fuerte discusión entre ellos, acompañada de gritos y golpes hasta la primera planta del edificio que daba a la calle", detalla el Ministerio Público, que insiste en que "el acusado, aprovechando que era ya de noche, encontrándose a solas con Nabil le asestó con un cuchillo de hoja de 18,5 a 20 centímetros hasta quince puñaladas en el estómago, con ánimo de causarle la muerte y el mayor dolor posible".