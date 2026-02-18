Emergencias
Intoxicadas por humo una mujer y una adolescente en el incendio de un piso en Águilas
Ambas se refugiaron de las llamas en el balcón de la vivienda
EFE
Una mujer de 43 años y una adolescente de 15 han resultado intoxicadas por el humo en el incendio de un piso en Águilas y han sido trasladadas al hospital Rafael Méndez de Lorca en una ambulancia no asistencial, informa el 112.
El incendio se ha declarado una habitación interior de un tercer piso de un edificio de la calle Valencia, que daba a un patio de luces, poco antes de las nueve y media de la mañana y las mujeres se refugiaron de las llamas en un balcón.
Al lugar del suceso se desplazaron la Policía Local, ocho bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia a bordo de tres vehículos y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.
Cuando llegaron los bomberos, las personas que había dentro de la vivienda ya estaban fuera y mientras ellos apagaron el fuego en la vivienda las mujeres fueron atendidas por el personal sanitario.
