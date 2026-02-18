Herido un hombre tras volcar en la autovía a la altura de Bullas

Un hombre de 38 años ha resultado herido esta tarde tras tener un accidente de tráfico en la autovía RM-15 a la altura de Bullas, en el kilómetro 38. Tras volcar fuera de la calzada, quedó inconsciente. Además, era el único ocupante del vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, una ambulancia medicalizada de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento.

La intervención de los bomberos fue necesaria para proceder a la excarcelación del herido, un varón de 38 años, que tras ser atendido en el lugar por el personal sanitario del 061 fue trasladado al Hospital Comarcal del Noroeste.