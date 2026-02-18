Herida muy grave en la UCI tras ser atropellada por un camión en Mazarrón

Una mujer de 67 años ha ingresado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia tras ser atropellada por un camión en el centro de Mazarrón.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia ha recibido varias llamadas de testigos informando del incidente a las 10:58 horas de la mañana de este miércoles.

Los testigos indicaban que había ocurrido en la calle de la Vía, a la altura de la farmacia, y que la persona atropellada se encontraba bajo el camión.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local, personal del servicio de Protección Civil municipal, ambulancia y sanitarios de Cruz Roja y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Tras ser estabilizada, la mujer, de 67 años, ha sido trasladada en la UME a la UCI del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.