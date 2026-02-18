La Fiscalía pide 25 años de cárcel para el acusado de asesinar a golpes a su mujer en Mazarrón en 2022

La Fiscalía solicita que el inglés sospechoso de matar a su esposa en Mazarrón en 2022 pase un cuarto de siglo entre rejas por un crimen que, considera el Ministerio Público, fue un asesinato en el marco de la violencia machista.

Un jurado popular juzgará a Michael, en prisión provisional y que se sentará en el banquillo con 73 años, por acabar con la vida de Vanesa, de 57 años y que tenía numerosas lesiones cuando perdió la vida en el exterior de la casa de la urbanización Camposol, en la que ambos británicos llevaban viviendo apenas unas semanas.

La instrucción de la causa ya ha terminado. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, tribunal que juzgará al individuo al ser el que se tiene asignado el enjuiciamiento de delitos de violencia de género, de momento aún no ha fijado la fecha para el inicio de la vista. Si el único procesado se sienta en el banquillo este 2026, lo haría casi cuatro años después de los hechos que se investigan: acontecieron en diciembre de 2022.

Huesos rotos y un golpe en la cabeza

El cuerpo sin vida de la mujer, además de un golpe en la cabeza, tenía daños en numerosos huesos, algunos fracturados.

En concreto, los profesionales del Instituto de Medicina Legal que practicaron la autopsia descubrieron fisuras en el esternón y en varias costillas; además, la mujer tenía los dos tobillos rotos.

No se trataba de lesiones antiguas que hubiesen sanado, sino que eran del mismo momento en el que la mujer encontró la muerte en la puerta de su domicilio. Algo que, según insistió siempre Michael en su defensa, fue un accidente.

Iba muy bebido

La madrugada que Vanesa acabó muerta, el 112 recibía una llamada por parte de vecinos de la pareja, que escucharon los gritos del sujeto pidiendo ayuda en inglés: se necesitaba asistencia médica urgente para una mujer que yacía en la vía pública, inconsciente y con un golpe en la cabeza.

Cuando los sanitarios llegaron al lugar indicado, nada pudieron hacer por salvar la vida de la vecina. Se alertó a la Guardia Civil, cuyos agentes, al llegar, encontraron a Michael con síntomas de haber consumido muchas bebidas alcohólicas, tal y como subrayaron testigos.

Se da la circunstancia de que, con el Código Penal en la mano, el estar ebrio puede llegar a ser, para el procesado, una circunstancia atenuante cuando se celebre el juicio por este crimen.

Inactivo en el Sistema VioGén

Pese a que Vanesa había denunciado en varias ocasiones (hasta cinco veces) que su compañero sentimental le pegaba, el caso de esta mujer estaba inactivo en el Sistema VioGén desde 2015.

La razón de esto es que la mujer había puesto la primera denuncia en 2007 y la última en 2014. Michael tuvo una orden de alejamiento respecto a su pareja, pero ya había caducado en el momento del asesinato.

Noticias relacionadas

«Hay que admitir que en ocasiones el sistema falla y debe mejorar la protección cuando constan 5 denuncias entre 2007 y 2014, y en 2022 él la agrede. Nunca es suficiente», manifestó la entonces delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, sobre este caso concreto.