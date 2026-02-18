Sucesos
Aparece un buzo fallecido en la costa de Cabo de Palos
Alumnos de buceo en prácticas fueron quienes dieron la voz de alerta
Un hombre ha sido encontrado sin vida en la costa de Cabo de Palos, a un kilómetro del faro y cerca del Hotel Entremares. A las 14.50 h del miércoles, un grupo de alumnos de buceo en prácticas que se encontraban en la zona, se percataron de la presencia de un cuerpo que se encontraba boca arriba.
Al momento, dieron la voz de alerta y Salvamento Marítimo y Cruz Roja organizaron un dispositivo para trasladar el cuerpo.
Fuentes cercanas al caso apuntan a que el hombre, de unos 50 años aproximadamente, se encontraba practicando pesca submarina. Una embarcación de Cruz Roja se acercó a la zona y sólo pudo confirmar el fallecimiento del hombre. Porteriormente, el cuerpo fue recogido y trasladado al puerto.
