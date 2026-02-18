Asesinada una mujer en Madrid en un posible caso de violencia machista

En lo que apunta a ser un nuevo caso de violencia machista, una mujer ha sido asesinada este miércoles a manos de su expareja en la calle López de Hoyos, en pleno centro de Madrid.

Según han informado fuentes policiales, un hombre ha sido detenido ya como principal sospechoso y permanece bajo y custodia mientras los agentes de Homicidios y la policía científica trabajan en el lugar de los hechos.

El arrestado tendría una orden de alejamiento en vigor por malos tratos sobre su expareja, ta y como han confirmado fuentes de la investigación, y se ha entregado voluntariamente a una patrulla que se encontraba en las inmediaciones de la comisaría de Tetuán.

Inmediatamente se ha mandado a un operativo al domicilio, donde los agentes han hallado a la mujer sin vida sobre una cama y con evidentes signos de violencia. El Grupo VI de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid se ha hecho cargo de la investigación.

Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está "recabando datos" sobre el suceso que, de confirmarse la motivación machista, sería el primer caso de violencia de género del año en la región tras sumar cuatro en 2025.