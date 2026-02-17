Un hombre, al hospital tras caerse a una acequia en la pedanía murciana de La Ñora

Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, resultó herido y acabó en el hospital tras caerse a una acequia en una pedanía de Murcia, informan fuentes policiales y de los Bomberos.

El aviso saltó sobre las siete y cuarto de la tarde de este lunes, en el carril Arcos de La Ñora. La Policía Local encontró al hombre, que no podía salir por sus propios medios, por lo cual se dio aviso a los Bomberos.

Fueron agentes de Espinardo los que dieron con el afectado, "gracias a la colaboración vecinal", según apuntó el cuerpo municipal en sus redes. Se trataba de un "varón desorientado", detalló la Policía.

Al lugar se movilizaron seis efectivos de los Bomberos de Murcia, en un vehículo. Los profesionales primero abrieron el candado de la cerca tras la cual se hallaba el vecino y lograron rescatar al accidentado de la zanja.

También se desplazó una ambulancia, cuyos sanitarios atendieron in situ al hombre, al que acabaron trasladando a un hospital, para ser sometido a un examen médico más en profundidad.