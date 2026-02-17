Accidente
Herido grave un camionero tras chocar con un coche en la A-91 a su paso por Puerto Lumbreras
El conductor conducía un camión cisterna cargado de gasolinba, si bien el siniestro no ha afectado a la carga
El conductor de un camión ha resultado gravemente herido este martes a primera hora de la mañana al colisionar con un turismo en la autovía A-91 a su paso por Puerto Lumbreras.
El 1-1-2 recibía llamadas informando del accidente a las 7:11 horas y lo ubicaban en el kilómetro 95, en dirección hacia Granada de la referida autovía, a la altura de la Venta la Petra. Los llamantes señalaban que el camión accidentado era un camión cisterna cargado de gasolina, si bien añadieron que el siniestro no había afectado a la carga y no había derrame ni peligro de explosión.
Al lugar se movilizaron patrullas de la Guardia Civil y ambulancias con sanitarios del Servicio de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras y de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de la Región de Murcia.
Tras ser asistido por los sanitarios, el herido fue estabilizado y trasladado al hospital Rafael Méndez de Lorca.
