El autor del crimen de Halloween en Murcia no es un asesino: ¿Qué diferencia hay entre asesinato y homicidio?

Pedro A. B., el autor del crimen de Halloween (que tuvo lugar en Murcia en 2023) no es un asesino, es un homicida. Así lo ha establecido el jurado popular encargado de decidir el destino de este vecino de La Arboleja para el que la Fiscalía pedía 18 años de cárcel por acabar con la vida de un hombre al que no conocía de nada, Gaspar. "Soy antiviolencia total", manifestó en la primera sesión de la vista el acusado, ya condenado, que jamás negó su participación en los hechos.

Aunque no había duda sobre la autoría (el procesado admitió desde un principio que él había dado muerte a Gaspar), sí sobre las circunstancias. No es lo mismo un asesinato que un homicidio. La diferencia está en el Código Penal y en los años a pasar entre rejas.

El veredicto: Pedro A. B. es culpable de homicidio, no de asesinato; y, a la hora de dictar condena, hay que tener en cuenta dos atenuantes: por enajenación y por reparación del daño, dado que, antes de que comenzase el juicio, el procesado ya había consignado un dinero, en concepto de indemnización, para familiares de su víctima.

Diferencia entre asesinato y homicidio

Pero, ¿qué diferencia hay entre asesinato y homicidio? Ambos implican matar, arrebatar la vida a alguien. Sin embargo, hacerlo sin alevosía o ensañamiento se incluiría en el tipo homicidio. Por ejemplo, puede ser consecuencia de una pelea (como en el caso del crimen de Halloween) o cuando se produce un homicidio por imprudencia o una negligencia médica.

En el caso del asesinato, se trataría de un homicidio agravado por circunstancias, por ejemplo alevosía (traición/sorpresa), ensañamiento (aumentar el sufrimiento de la víctima) o matar por obtener a cambio una recompensa, esto es, por dinero.

Con el Código Penal en la mano, el asesinato tiene más años de cárcel que el homicidio: de hecho, un asesino puede ser condenado, en España, a pasar medio siglo entre rejas, incluso a prisión permanente revisable, si se dan las condiciones para aplicar la máxima pena.

¿Cuándo se puede aplicar la prisión permanente revisable?

Cuando la víctima sea menor de 16 años o sea especialmente vulnerable

o sea especialmente vulnerable Cuando haya asesinato y agresión sexual

Cuando el autor sea miembro de un grupo u organización criminal

Cuando se trate de asesinatos múltiples

Cuando la víctima sea el rey, reina, príncipe o princesa de Asturias

Cuando sea por un delito de terrorismo con víctimas mortales

con víctimas mortales Cuando la víctima sea un Jefe de Estado extranjero u otra persona protegida internacionalmente

u otra persona protegida internacionalmente Cuando se trate de un genocidio o un delito de lesa humanidad

El juez determinará los años que pasará en la cárcel

Volviendo al crimen de Halloween, este martes al mediodía, las partes fueron convocadas a la Ciudad de la Justicia (en cuyo salón principal se ha venido celebrando el juicio) después de que los componentes del tribunal popular anunciasen que habían tomado una decisión sobre qué pasó aquella noche de fiesta que acabó en tragedia. Y su decisión es clara: homicidio.

El magistrado presidente de la sala, Augusto Morales, será el que dicte la sentencia, esto es, el que determine cuántos años entre rejas ha de pasar Pedro. En la última sesión de la vista, este martes, el abogado de la defensa propuso que su cliente fuese condenado a siete años y medio de prisión.