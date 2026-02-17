Tribunales
El autor del crimen de Halloween en Murcia no es un asesino: ¿Qué diferencia hay entre asesinato y homicidio?
El jurado ya tiene veredicto y tiene en cuenta dos atenuantes a la hora de decidir el destino de Pedro A. B., que nunca negó haber dado muerte a Gaspar en un bar de Santa Cruz
Pedro A. B., el autor del crimen de Halloween (que tuvo lugar en Murcia en 2023) no es un asesino, es un homicida. Así lo ha establecido el jurado popular encargado de decidir el destino de este vecino de La Arboleja para el que la Fiscalía pedía 18 años de cárcel por acabar con la vida de un hombre al que no conocía de nada, Gaspar. "Soy antiviolencia total", manifestó en la primera sesión de la vista el acusado, ya condenado, que jamás negó su participación en los hechos.
Aunque no había duda sobre la autoría (el procesado admitió desde un principio que él había dado muerte a Gaspar), sí sobre las circunstancias. No es lo mismo un asesinato que un homicidio. La diferencia está en el Código Penal y en los años a pasar entre rejas.
El veredicto: Pedro A. B. es culpable de homicidio, no de asesinato; y, a la hora de dictar condena, hay que tener en cuenta dos atenuantes: por enajenación y por reparación del daño, dado que, antes de que comenzase el juicio, el procesado ya había consignado un dinero, en concepto de indemnización, para familiares de su víctima.
Diferencia entre asesinato y homicidio
Pero, ¿qué diferencia hay entre asesinato y homicidio? Ambos implican matar, arrebatar la vida a alguien. Sin embargo, hacerlo sin alevosía o ensañamiento se incluiría en el tipo homicidio. Por ejemplo, puede ser consecuencia de una pelea (como en el caso del crimen de Halloween) o cuando se produce un homicidio por imprudencia o una negligencia médica.
En el caso del asesinato, se trataría de un homicidio agravado por circunstancias, por ejemplo alevosía (traición/sorpresa), ensañamiento (aumentar el sufrimiento de la víctima) o matar por obtener a cambio una recompensa, esto es, por dinero.
Con el Código Penal en la mano, el asesinato tiene más años de cárcel que el homicidio: de hecho, un asesino puede ser condenado, en España, a pasar medio siglo entre rejas, incluso a prisión permanente revisable, si se dan las condiciones para aplicar la máxima pena.
¿Cuándo se puede aplicar la prisión permanente revisable?
- Cuando la víctima sea menor de 16 años o sea especialmente vulnerable
- Cuando haya asesinato y agresión sexual
- Cuando el autor sea miembro de un grupo u organización criminal
- Cuando se trate de asesinatos múltiples
- Cuando la víctima sea el rey, reina, príncipe o princesa de Asturias
- Cuando sea por un delito de terrorismo con víctimas mortales
- Cuando la víctima sea un Jefe de Estado extranjero u otra persona protegida internacionalmente
- Cuando se trate de un genocidio o un delito de lesa humanidad
El juez determinará los años que pasará en la cárcel
Volviendo al crimen de Halloween, este martes al mediodía, las partes fueron convocadas a la Ciudad de la Justicia (en cuyo salón principal se ha venido celebrando el juicio) después de que los componentes del tribunal popular anunciasen que habían tomado una decisión sobre qué pasó aquella noche de fiesta que acabó en tragedia. Y su decisión es clara: homicidio.
El magistrado presidente de la sala, Augusto Morales, será el que dicte la sentencia, esto es, el que determine cuántos años entre rejas ha de pasar Pedro. En la última sesión de la vista, este martes, el abogado de la defensa propuso que su cliente fuese condenado a siete años y medio de prisión.
- La Guardia Civil anuncia controles sorpresa en Murcia a cualquier hora y en cualquier carretera
- Cabo de Palos y La Azohía tendrán los dos primeros canales de nado
- ¿Por qué lleva semanas cortado un carril de acceso para entrar a Murcia por Ronda Norte?
- Once colegios de la Región se suman al 'modelo EGB': impartirán primero y segundo de la ESO el próximo curso
- La Mara Salvatrucha aterriza en la Región de Murcia con un encargo de asesinato por 3.000 euros
- Película de terror del Real Murcia en Alcorcón
- El cardiólogo José Abellán recomienda estos suplementos para cuidar el corazón
- Federico Arias, nuevo entrenador del FC Cartagena