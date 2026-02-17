Emergencias
Alarma por un coche ardiendo en el Puerto de la Cadena en Murcia
El automóvil en llamas estaba muy cerca de la gasolinera Las Cumbres de la A-30
Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco menos cuarto de la tarde, en la A-30, en concreto en el Puerto de la Cadena, a unos 200 metros de una estación de servicio: la de Las Cumbres. Bomberos de Murcia recibieron la alerta: había un coche ardiendo muy próximo a la gasolinera.
Al lugar se movilizaron seis efectivos antiincendios, en un vehículo, así como agentes de la Policía Local de Murcia y de la Guardia Civil de Tráfico.
Los profesionales lograron sofocar rápidamente las llamas: tardaron menos de una hora en concluir el servicio, informan fuentes del cuerpo.
Afortunadamente, los ocupantes del vehículo pudieron salir por sus medios (el conductor logró detenerse cuando se percató de que algo no iba bien) y el suceso se saldó sin daños personales.
Fue necesario cortar puntualmente un carril de la carretera para que los especialistas antiincendios trabajasen con total seguridad. Al concluir el servicio, se reabrió con normalidad, siempre con la supervisión de la Benemérita.
