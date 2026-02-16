Requisan en un mercadillo de Mazarrón joyas falsas valoradas en más de 100.000 euros

La Guardia Civil de la Región ha desarrollado una actuación en Puerto de Mazarrón, en la que se ha detectado la oferta en un mercadillo semanal de centenares de productos de joyería, supuestamente falsificados, cuyo valor en el mercado alcanzaría los 116.000 euros, que resultaron incautados. La Patrulla de Fiscal y Fronteras ha investigado a la persona que regentaba el puesto de venta ambulante, a la que se le ha instruido diligencias como presunta autora de delito contra la propiedad industrial, informa el cuerpo en una nota.

Las actuaciones se iniciaron el pasado fin de semana, cuando especialistas en Resguardo Fiscal y de Fronteras de la Benemérita se encontraban realizando un dispositivo preventivo de inspección en un mercadillo semanal de Puerto de Mazarrón.

En uno de los puestos del mercadillo, los guardias civiles comprobaron que se encontraban expuestos para la venta centenares de productos de joyería y marroquería, que llamó la atención de la Patrulla de Fiscal y Fronteras por su bajo precio de venta pese a tratarse de prestigiosas marcas.

Ante la sospecha de que estos objetos pudieran ser falsificación de productos originales, los guardias civiles realizaron un examen más exhaustivo de los mismos y observaron con más detalle que el precio marcado era muy inferior respecto a los artículos que se venden en tiendas oficiales o comercios online, prosigue el comunicado.

Acabados irregulares

Los pillaron porque la falsificación estaba mal hecha. Y es que "los especialistas de la Benemérita también comprobaron que los acabados de los productos eran muy irregulares, carecían del etiquetado que llevan las marcas originales y los logotipos, símbolos o dibujos que reproducen eran de baja calidad, no correspondiendo con las calidades de un artículo original", destaca la nota.

En concreto, los guardias civiles contabilizaron cerca de 300 piezas de joyería –pendientes, anillos, pulseras o colgantes–, más de medio centenar de relojes y una veintena de carteras de lujo expuestas a la venta, que su valor en el mercado se estima que podría alcanzar los 116.000 euros, las cuales fueron incautadas.

Los guardias civiles culminaron la actuación con la investigación (que no arresto) de la persona que regentaba el punto de venta ambulante, a la que se le ha instruido diligencias como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial.