La Mara Salvatrucha aterriza en la Región de Murcia con un encargo de asesinato por 3.000 euros

El sicario fue capturado la pasada primavera: ahora han dado con el que encargó el crimen. Que resultó ser un vecino de Murcia. Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad de la Región a un hombre que presuntamente contrató los servicios de la Mara Salvatrucha (MS-13) para que matasen a un rival a cambio de 3.000 euros, tal y como informa el Ministerio del Interior en su web.

Cabe recordar que, en marzo de 2025, la Policía Nacional desarticuló el programa de la organización que había conseguido echar raíces en el país, pero la mayoría de los 27 pandilleros detenidos entonces quedaron en libertad. La célula, cree el cuerpo, estaría recibiendo órdenes directas de los cabecillas de la organización, los que no han sido capturados por el Gobierno de Bukele. De hehco, fue el modu operandi del presidente salvadoreño contra las maras (que incluye el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT) lo que impulsó a sus líderes a emigrar en busca de otros territorios donde expandir su actividad criminal. Entre ellos, al parecer, Murcia.

A uno de esos pandilleros localizados le interceptaron una conversación en la que aceptaba matar a cambio de 3.000 euros. La Policía entonces no identificó entonces quién era la persona con la que hablaba este hombre. Tras muchas pesquisas, y con la colaboración del FBI y la Policía Nacional Civil de El Salvador, han dado con él.

Disponían de un plan concreto de ejecución

"Esta detención es fruto del análisis de la información obtenida tras la macrooperación, desarrollada en el mes de marzo de 2025, que se saldó con la detención de 27 pandilleros en Madrid, Barcelona, Tarragona y Alicante, y que contó con la colaboración previa del FBI americano y la Policía Nacional Civil de El Salvador", detalla el Ministerio en su comunicado.

Material requisado por la Policía el año pasado, cuando efectuó los 27 arrestos de pandilleros / EFE/ Blanca Millez

Desde el departamento que dirige Grande-Marlaska indicaron que "los agentes pudieron acreditar que la MS-13 estaba intentando diversificar sus actividades en territorio nacional, ampliando su oferta delictiva a otras organizaciones o individuos, y detectaron el encargo en el que incluso habían llegado a identificar a la víctima y a comprobar que los pandilleros disponían de un plan concreto de ejecución".

A este respecto, subrayaron que "la posibilidad de amenaza real e inminente contra la vida de la víctima, objeto del encargo, obligó a los agentes a adelantar el dispositivo de detenciones para garantizar la integridad física del objetivo y neutralizar el peligro de forma inmediata". El asesinato no llegó a consumarse.

El supuesto sicario, apuntan fuentes cercanas a la investigación, luce una lágrima tatuada, que puede significar que ha matado a alguien (o un homenaje a un miembro de su banda que esté muerto).

Documentación clave tras la operación Astas

"En el dispositivo policial de la operación Astas, los agentes intervinieron numerosa documentación, dispositivos electrónicos y simbología propia de la organización criminal. El análisis exhaustivo de estos efectos por parte de expertos de la Comisaría General de Información permitiró descubrir comunicaciones y registros que vinculan directamente al ahora detenido con los líderes de la Mara. En dichos mensajes se detallaba el plan para perpetrar un homicidio, incluyendo la identificación del objetivo y el precio fijado para el servicio de sicariato, establecido en 3.000 euros", concreta el departamento de Marlaska.

El detenido en la Región por encargar el crimen fue trasladado a dependencias de la Comisaría de San Andrés, en Murcia, y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que lo mandó a prisión provisional.

En la operación en Murcia fue detenida una segunda persona, que tras su toma de declaración ha sido puesta en libertad.

Noticias relacionadas

El departamento de Estado de Estados Unidos declaró en 2025 que la Mara Salvatrucha era una organización terrorista extranjera. En El Salvador, país del que provienen, se les considera así desde 2015.