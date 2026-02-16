Hospitalizados tras inhalar humo en el incendio de una vivienda en Molina

Un hombre de 51 años y una mujer de 43 han sido atendidos y trasladados al hospital tras inhalar humo en el incendio de una vivienda de la calle Francisco Martínez Bernal de Molina de Segura, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido varias llamadas a partir de las 11.55 horas en las que se alertaba de que se había producido un incendio en la cocina de un tercer piso.

Al lugar se han movilizado cinco bomberos y un sargento del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia con dos vehículos, patrullas de la Policía Local y Policía Nacional y dos ambulancias medicalizadas con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

A la llegada de los bomberos, el fuego estaba prácticamente apagado. Los sanitarios han atendido a un hombre y a una mujer y, posteriormente, han sido trasladado al hospital Morales Meseguer, en Murcia.