Detenidos cinco menores por romper los espejos retrovisores de ocho coches en Yecla

La Policía Nacional ha detenido en Yecla a cinco menores de edad como presuntos autores de daños intencionados causados en ocho vehículos estacionados en la vía pública, en los que fracturaron numerosos espejos retrovisores y causaron daños en la chapa de los vehículos por valor de más de 5.000 euros.

Los hechos sucedieron durante la pasada Nochevieja, cuando numerosos propietarios afectados por los daños pusieron en conocimiento de la Policía Nacional que habían encontrado sus vehículos con los espejos retrovisores fracturados y diferentes daños en la chapa.

La investigación de la Policía Nacional permitió detectar al menos ocho vehículos que habrían sido el objetivo de los implicados, iniciándose las gestiones e indagaciones oportunas para poder localizar a los autores.

El análisis de diversas cámaras de seguridad de la zona y el estudio detallado de la actividad en redes sociales por parte de un grupo de menores, permitió a los agentes la identificación plena de todos ellos, procediendo a su detención en los días sucesivos a los hechos denunciados.

Los cinco menores detenidos fueron imputados por un delito de daños, ascendiendo el valor de los daños causados a 5.340 euros, e informando de los hechos a la Fiscalía de Menores de la Región de Murcia.