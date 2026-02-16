Sucesos
Cede la estructura de una chimenea de 40 metros y obliga a cortar la Gran Vía de Cieza
El viento provoca el fallo de dos soportes y el desalojo preventivo de un edificio colindante
La alarma saltó en Cieza en la tarde de este lunes, en torno a las 19.00 horas, cuando la estructura metálica de la chimenea de una panadería, de aproximadamente 40 metros de altura, cedió parcialmente, al parecer como consecuencia de las fuertes rachas de viento registradas en la localidad en los últimos días.
El fallo estructural provocó riesgo de desplome sobre los edificios colindantes, lo que obligó a activar un dispositivo de seguridad en la zona. De inmediato se procedió al corte del tráfico en la Gran Vía y en la calle Escultor Salzillo para facilitar las labores de retirada.
Además, y como medida preventiva, se llevó a cabo el desalojo controlado de los vecinos del bloque de viviendas más próximo, después de que dos de los cuatro soportes de la estructura vencieran.
Aunque por el momento no se ha podido retirar completamente la chimenea, no se han registrado daños personales.
