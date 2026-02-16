El caso de Carmelina, la vecina de 89 años de Puente Tocinos que murió tras un asalto en la calle, en stand by: "Es muy difícil cogerlos"

La Policía Nacional sigue buscando a los dos delincuentes que en noviembre mataron a una mujer de 89 años, Carmelina, tras abordarla en plena calle Mayor de Puente Tocinos, en Murcia, para robarle las joyas que llevaba puestas. Dar con ellos, admiten fuentes policiales, "es muy difícil", aunque los investigadores no aparcan el caso y continúan con las pesquisas para poner a estos sujetos a disposición de la Justicia.

Se han mirado cámaras de seguridad (una tarea ardua que requiere mucho tiempo), se ha hablado con testigos y no se ha abandonado la investigación en ningún momento. Responsables del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Murcia se pusieron a trabajar, en estrecha coordinación con los profesionales de la Policía Judicial de San Andrés y de la Comisaría de Distrito del Carmen, para estrechar el cerco sobre los ladrones, responsables, además, de un homicidio.

Cabe recordar que el violento robo que acabó en fallecimiento se produjo hace tres meses, un miércoles por la noche, cuando Carmelina caminaba de regreso a su casa y fue asaltada por dos individuos para arrancarle la cadena que llevaba en el cuello. La zarandearon y tiraron al suelo. Acto seguido, escaparon en un patinete eléctrico, aseguraron testigos.

Al lugar (en concreto, el cruce de la calle Ermita Vieja y la calle Mayor de la población) se movilizaron agentes de la Policía Local, así como sanitarios en una ambulancia, que trasladaron a la mujer al hospital, en concreto al Virgen de la Arrixaca.

Murió en la Arrixaca cuatro días después

La mujer (una "víctima de oportunidad", tiene claro la Policía) sufrió la rotura de la cadera y de varias costillas y expiró en el hospital días después al no poder sobreponerse a las graves lesiones que tenía.

Tal y como ya apuntaron fuentes policiales a este diario, la vecina "no estaba siendo sometida a ninguna vigilancia: simplemente la vieron mayor y vulnerable y parada en un semáforo". Así las cosas, "podría haberle pasado a cualquiera".

Además, consideran que a Carmelina "no querían matarla", sino únicamente "robarle lo que llevase". Y lo que llevaba era una cadena al cuello que, además, carecía de un alto valor económico. Sin embargo, lo que para ellos fue un robo con el método del tirón se convirtió en tragedia, tras la muerte de la afectada.

Consejos contra tirones a personas mayores

Los tirones a personas mayores para robarles están a la orden del día. Las víctimas favoritas de los delincuentes son ancianas (mujeres, dado que suelen portar un bolso del que es más fácil tirar) que van solas por la vía pública. Responsables policiales aconsejan al respecto "no salir a la calle con objetos de gran valor y tampoco con mucho dinero en efectivo" encima.

Como muchas veces estos delitos se cometen contra personas que van o vienen de hacer la compra, y lo ideal sería que llevaran el dinero lo más ajustado posible para esas adquisiciones, o bien que llevaran tarjetas, a poder ser de débito y con una cantidad de dinero limitada en el gasto.

Policías dejan claro que estas recomendaciones no implican culpar a la víctima en ningún caso: que la intención es proteger a personas que sean susceptibles de convertirse en objetivo de los ladrones, a los que hay que ponérselo lo más complicado posible.