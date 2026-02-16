La Asamblea Feminista de Murcia organiza una concentración por la mujer que estuvo secuestrada casi dos años: "Salma somos todas"

La Asamblea Feminista de la Región de Murcia ha organizado una concentración por Salma, la mujer que estuvo secuestrada casi dos años en una casa de la huerta hasta que el pasado martes pudo escapar de su captor.

La movilización, con el lema 'Salma somos todas', está prevista para el próximo jueves, día 19, a las ocho de la tarde en Belluga.

A raíz del caso, desde la organización feminista remarcaron que "las mujeres no somos de nadie", al tiempo que subrayaron que "mientras en nuestra sociedad siga habiendo hombres que piensen así, seguirá siendo necesario el feminismo y, sin dudarlo, aquí estaremos nosotras para seguir luchando en contra de las violencias machistas y concienciando".

Se refieren al calvario que esta mujer de 38 años y origen marroquí explicó, ya a salvo, haber sufrido: palizas constantes, agresiones sexuales y amenazas de muerte a ella y a sus allegados por parte de un sujeto español, Alberto S. M., que desde el viernes está ingresado en la cárcel de Sangonera, donde lo mandó la jueza.

"La violencia no tiene color ni raza"

A juicio de las convocantes de la manifestación, "la violencia estructural que se ejerce contra las mujeres, en todos los ámbitos de su vida, no tiene color, raza ni clase social".

Desde la Asamblea Feminista (compuesta por diferentes asociaciones, colectivos, sindicatos y partidos políticos) recordaron que "llevamos concentrándonos, desde septiembre de 2023, todos los martes de primero de mes, bajo el lema 'La violencia machista existe y nos mata' en la plaza del Cardenal Belluga a las ocho de la tarde". Van con pancartas, megáfonos y, en muchas ocasiones, apenas se da cita un puñado de personas comprometidas en su clamor contra el machismo. En la convocatoria del jueves, tras el impacto del caso de Salma, previsiblemente sean más los concentrados para recordar que la lacra persiste y que "si tocan a una, respondemos todas".