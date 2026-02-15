Investigación
Muere un hombre en Jaén tras las heridas sufridas en un tiroteo el viernes
La Policía Nacional investiga las circunstancias del crimen, ocurrido en la localidad de Linares
EFE, EP
Jaén
Un hombre de 49 años ha muerto este domingo en el hospital de San Agustín de Linares (Jaén), donde permanecía ingresado desde el pasado viernes y fue intervenido de urgencia por una herida de bala en el abdomen, según han informado este domingo fuentes policiales.
El fallecido fue tiroteado el viernes por la noche en una calle de la barriada linarense de Arrayanes y él mismo fue quien alertó a los servicios de emergencia, que lo trasladaron al hospital en estado grave.
La Policía Nacional arrestó al presunto autor este sábado, poco después de producirse la agresión a manos de un arma fuego, mientras que la investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido.
- La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
- Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
- Adiós al viento, la Aemet confirma el regreso del calor sofocante: Murcia rozará este lunes los 30 grados
- El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
- Murcia estrena la primera ordenanza del país que regula las actuaciones en la red histórica de riego
- Los agricultores denuncian el 'despilfarro hídrico' en la cuenca del Segura tras las borrascas
- Las rachas de viento provocan estragos en la Región de Murcia
- El viento deja la etapa de la Vuelta a Murcia en 10 kilómetros en Santomera