Atropello
Un joven de 22 años muere atropellado en Castelló: detienen al conductor por conducción temeraria
Los hechos tuvieron lugar a última hora de la noche de este viernes
Aitor Tezanos
Un joven de 22 años falleció atropellado a última hora de la noche de este viernes en Castelló mientras contemplaba las maniobras temerarias de un conductor, que ha sido detenido por un presunto homicidio imprudente y un delito de lesiones.
Según fuentes municipales, el aviso del accidente se recibió a las 23.33 horas en el Centro Integral Municipal de Seguridad y Emergencias (CIMSE). Los hechos se habían desarrollado en la calle Alemania, en la Ciudad del Transporte. Hasta el lugar se desplazaron varias unidades de la Policía Local, efectivos de la Policía Nacional, un SAMU y un Soporte Vital Básico.
Sobre la acera había dos jóvenes heridos, uno inconsciente y otro que tenía contusiones. Los efectivos médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar al primero, pese a lo cual finalmente falleció. Se trata de un vecino de Vila-real de 22 años.
El otro herido, de 26 años y vecino de Almassora, fue trasladado al Hospital General Universitario de Castellón. Posteriormente fue dado de alta, con policontusiones.
Maniobras peligrosas
Los agentes conocieron que en el lugar del accidente había un grupo de personas sobre la acera, reunidas para contemplar las maniobras del conductor del vehículo causante del accidente.
Al parecer, indican fuentes municipales, había conducido de manera "manifiestamente temeraria" y se había dirigido de "manera descontrolada" hacia el lugar en el que se encontraban los peatones.
Detención
Por ello, los agentes de la Policía Local detuvieron al hombre, G.M.D., de 31 años de edad y vecino de Castelló, por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial con el resultado de accidente de circulación, presunto homicidio imprudente y lesiones.
El conductor fue sometido a controles de alcohol y drogas, que dieron resultado negativo, y posteriormente trasladado las dependencias de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional.
