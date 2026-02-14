Sucesos
Un hombre de 80 años muere tras ser atropellado por un coche en Águilas
Un técnico sanitario de emergencia, que se encontraba en el lugar, ha comenzado a realizar la reanimación sin éxito
Un hombre de unos 80 años de edad ha fallecido al ser atropellado por un turismo en Águilas, en la rotonda de sálida dirección Lorca. En torno a las 20 h, distintas llamadas al 1-1-2 alertaban del suceso y, un técnico sanitario de emergencia (TES), que se encontraba en el lugar, ha comenzado a realizar la reanimación del peatón atropellado. A pesar de los intentos, no se ha logrado salvar la vida del peatón.
Hasta el lugar se han dirigido Guardia Civil y una Unidad Móvil de Emergencia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.
- El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
- La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
- Adiós al viento, la Aemet confirma el regreso del calor sofocante: Murcia rozará este lunes los 30 grados
- El acusado de secuestrar y violar a una mujer durante dos años en Murcia tenía un barco lleno de droga en Cartagena
- La mujer secuestrada durante dos años en Murcia caminó kilómetros hasta la casa de su ex para pedir ayuda
- Una ola siberiana congeló Murcia cuando nadie lo esperaba y dejó récords históricos en febrero de 1956
- Murcia estrena la primera ordenanza del país que regula las actuaciones en la red histórica de riego
- Una vecina llevó al hospital hace meses a la mujer secuestrada en Murcia y no avisó del cautiverio