Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mayores polimedicadosVíctima de secuestroMuere un sexagenario en MolinaViento en MurciaReducen la vuelta ciclista
instagramlinkedin

Sucesos

Un hombre de 80 años muere tras ser atropellado por un coche en Águilas

Un técnico sanitario de emergencia, que se encontraba en el lugar, ha comenzado a realizar la reanimación sin éxito

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial, en una imagen de archivo

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial, en una imagen de archivo / L.O.

Javier Ayala

Javier Ayala

Un hombre de unos 80 años de edad ha fallecido al ser atropellado por un turismo en Águilas, en la rotonda de sálida dirección Lorca. En torno a las 20 h, distintas llamadas al 1-1-2 alertaban del suceso y, un técnico sanitario de emergencia (TES), que se encontraba en el lugar, ha comenzado a realizar la reanimación del peatón atropellado. A pesar de los intentos, no se ha logrado salvar la vida del peatón.

Hasta el lugar se han dirigido Guardia Civil y una Unidad Móvil de Emergencia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents