Sucesos
Detenido en Murcia por trapichear con Trankimazin: la Policía lo pilla con cinco botes y 2.580 euros encima
La Policía hace ya tiempo que detectó que en la Región un repunte del mercado negro de los ansiolíticos, que se sacan con receta y se revenden
Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido en Murcia por, presuntamente, trapichear con Trankimazin, informan fuentes policiales.
Los hechos tuvieron lugar en la población de Guadalupe. El sospechoso, al percatarse de la presencia policial, "emprendió la huida, arrojando el material, que fue recuperado por los agentes", detalla la Policía Local de Murcia en sus redes.
En concreto, el sujeto llevaba encima cinco botes del medicamento, dos teléfonos móviles y 2.580 euros en metálico, en billetes de 100, 50, 20 y 10. Un dinero que, presumiblemente, podría ser fruto de la venta de pastillas en el mercado negro. Así las cosas, el varón fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.
Trankimazin es un ansiolítico utilizado habitualmente para combatir los ataques de ansiedad. Este fármaco lleva (en su fórmula) una sustancia llamada alprazolam, un psicotrópico de uso médico cuya comercialización sin la correspondiente prescripción médica encajaría en el delito de tráfico de estupefacientes.
Mercado ilícito de fármacos
Hace ya tiempo que la Policía de la Región de Murcia tiene puesta la lupa en el mercado negro de ansiolíticos, un mundo delincuencial en el que se popularizó, por ejemplo, el trapicheo con Rivotril y el del citado Trankimazin. No todo son bandas criminales organizadas: en muchas ocasiones, son particulares. ¿Cuál es su modus operandi? Conseguir el medicamento por lo legal (con su receta) y revenderlo.
Se detecta el suministro en el mercado negro de dichos fármacos bien, por denuncias de las propias farmacéuticas, bien por aprehensiones que hacen los uniformados o por detenciones efectuadas a personas que trafican con dichas sustancias en el mercado ilícito, como es el caso.
- El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
- La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
- El acusado de secuestrar y violar a una mujer durante dos años en Murcia tenía un barco lleno de droga en Cartagena
- La mujer secuestrada durante dos años en Murcia caminó kilómetros hasta la casa de su ex para pedir ayuda
- Una ola siberiana congeló Murcia cuando nadie lo esperaba y dejó récords históricos en febrero de 1956
- Una vecina llevó al hospital hace meses a la mujer secuestrada en Murcia y no avisó del cautiverio
- El viento acorta la etapa de la Vuelta a Murcia: así queda el recorrido y dónde ver en TV
- Murcia estrena la primera ordenanza del país que regula las actuaciones en la red histórica de riego