Detenido en Murcia por trapichear con Trankimazin: la Policía lo pilla con cinco botes y 2.580 euros encima

Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido en Murcia por, presuntamente, trapichear con Trankimazin, informan fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar en la población de Guadalupe. El sospechoso, al percatarse de la presencia policial, "emprendió la huida, arrojando el material, que fue recuperado por los agentes", detalla la Policía Local de Murcia en sus redes.

En concreto, el sujeto llevaba encima cinco botes del medicamento, dos teléfonos móviles y 2.580 euros en metálico, en billetes de 100, 50, 20 y 10. Un dinero que, presumiblemente, podría ser fruto de la venta de pastillas en el mercado negro. Así las cosas, el varón fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Trankimazin es un ansiolítico utilizado habitualmente para combatir los ataques de ansiedad. Este fármaco lleva (en su fórmula) una sustancia llamada alprazolam, un psicotrópico de uso médico cuya comercialización sin la correspondiente prescripción médica encajaría en el delito de tráfico de estupefacientes.

Mercado ilícito de fármacos

Hace ya tiempo que la Policía de la Región de Murcia tiene puesta la lupa en el mercado negro de ansiolíticos, un mundo delincuencial en el que se popularizó, por ejemplo, el trapicheo con Rivotril y el del citado Trankimazin. No todo son bandas criminales organizadas: en muchas ocasiones, son particulares. ¿Cuál es su modus operandi? Conseguir el medicamento por lo legal (con su receta) y revenderlo.

Se detecta el suministro en el mercado negro de dichos fármacos bien, por denuncias de las propias farmacéuticas, bien por aprehensiones que hacen los uniformados o por detenciones efectuadas a personas que trafican con dichas sustancias en el mercado ilícito, como es el caso.