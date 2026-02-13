Operación ‘Pathmari II’
Una vivienda en Alhama vuelve a usarse para cultivar marihuana tras ser desmantelada en 2024
Los agentes intervienen 130 plantas y 20 kilos de cogollos en una casa de La Costera y detienen a tres personas
La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarticulado en Alhama de Murcia una plantación ilegal de marihuana en el marco de la operación ‘Pathmari II’, dirigida a prevenir y perseguir el tráfico de drogas. La actuación se ha saldado con la detención de tres personas, presuntamente responsables de los delitos de cultivo o elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico.
La investigación se inició a finales del pasado año, cuando especialistas en Prevención de Seguridad Ciudadana detectaron que un inmueble ya investigado anteriormente volvía a ser utilizado como invernadero para el cultivo ilícito de cannabis. La vivienda, situada en la pedanía alhameña de La Costera, había albergado otra plantación de características similares, desmantelada en el verano de 2024.
A partir de ese momento, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia que permitió identificar a tres sospechosos, todos ellos con antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de drogas, que presuntamente gestionaban la explotación.
Una vez recopilados los indicios necesarios, la Guardia Civil llevó a cabo la entrada y registro del inmueble. En su interior encontraron una vivienda completamente acondicionada para el cultivo, manipulación y distribución de marihuana.
Durante la intervención se incautaron 20 kilos de cogollos de marihuana preparados para su distribución
En una de las estancias se localizó un invernadero equipado con avanzados sistemas de iluminación, calefacción, riego y ventilación. En el momento de la intervención, albergaba 130 plantas en fase final de crecimiento. Según las estimaciones, la infraestructura permitiría producir alrededor de 500 plantas al año.
Además, los agentes hallaron zonas destinadas al secado, tratamiento y envasado de la sustancia, donde se incautaron 20 kilos de cogollos de marihuana preparados para su distribución. Durante el registro también se intervino numerosa cartuchería de munición real de distintos calibres.
La operación concluyó con la detención de los tres integrantes del grupo delictivo, que han sido puestos a disposición judicial.
