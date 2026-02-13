Una vecina llevó al hospital hace meses a la mujer secuestrada en Murcia y no avisó del cautiverio

Cuando los sanitarios atendieron a la víctima del secuestro en la casa de San José de la Vega, se encontraron con una persona que llevaba mucho tiempo sin recibir atención médica: presentaba en el cuerpo, afirmaron testigos, múltiples hematomas, tenía una brecha en la cabeza (por la cual recibió puntos) y había perdido varios dientes. Aunque lo más grave lo tenía en un ojo: había perdido la visión del mismo, algo que ocurrió, según narró ella misma, después de que su captor le propinase una paliza bestial.

Aquella agresión habría tenido lugar hace ya meses. Fue tan grave que el sospechoso habría consentido que su víctima saliese del domicilio para recibir atención médica.

En aquella ocasión, confirman fuentes sanitarias, la mujer fue al hospital, pero no lo hizo sola: la llevó una vecina de la zona, la cual sería, al parecer, alguien de confianza del presunto secuestrador. Una persona que, según detallan fuentes próximas a la investigación, en ningún momento comunicó en el hospital que la mujer herida a la que acompañaba se encontraba viviendo una situación de violencia en la casa de San José de la Vega.

Si lo hubiese dicho, desde el mismo hospital habrían abierto un protocolo en virtud del cual la víctima ya habría recibido atención especializada. Al haber callado, esta vecina fue arrestada como presunta autora de un delito de encubrimiento.

Vivienda de la huerta de Murcia donde la mujer estuvo encerrada. / Israel Sánchez

El mismo ilícito se le imputa a otro residente del pueblo, el cual, supuestamente, también habría tenido conocimiento de la situación de la víctima y, al igual que la sospechosa, tampoco dijo nada.

Al tratarse de un asunto de violencia sexual, el caso pasó a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de la Región.

Se da la circunstancia de que, en el marco de las pesquisas, los investigadores capturaron a otra persona, una mujer familiar de Alberto S. M. que ya está en libertad. Se la llegó a arrestar por la sospecha de que tuviese también información sobre lo que acontecía en casa de su pariente. Esta persona no pasará este viernes a disposición judicial, como sí lo harán (desde la Jefatura Superior, a primera hora de la mañana) su familiar directo y los dos supuestos encubridores.

Antecedentes por violencia

Alberto S. M., el sospechoso de raptar y agredir sexualmente a una mujer durante casi dos años en Murcia, cuenta con antecedentes por violencia machista, confirman fuentes próximas a la investigación.

En concreto, fue en el año 2015 cuando la que fue su esposa, con la que tuvo dos hijos, denunció ante la Policía que este individuo le había propinado una paliza.

Tras este episodio de violencia, el sujeto fue detenido y su nombre introducido en el sistema como maltratador.