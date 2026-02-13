Arranca el juicio del crimen de la escalera de Lorca: 15 cuchilladas en el estómago y dos versiones del asesinato

La Audiencia Provincial de Murcia será escenario a partir del próximo martes del juicio del conocido como crimen de la escalera, un asesinato que aconteció en octubre de 2020 en Lorca.

Los hechos tenían lugar poco después de las nueve y media del 28 de octubre de hace seis años, en el rellano de un edificio de la calle Ortega Melgares, en el lorquino de San Cristóbal de la Ciudad del Sol, donde vivía el acusado.

Una llamada alertaba a Emergencias de que se había producido una reyerta en la cual habían resultado malheridas dos personas, una de las cuales, dijeron los testigos, sangraba abundantemente por el cuello. Al lugar se movilizó una unidad móvil de emergencias (UME), cuyos sanitarios únicamente pudieron corroborar que uno de los hombres, de nombre Nabil, estaba muerto. El otro herido, Rachid, que presentaba cortes por arma blanca en el tórax, la espalda, los brazos y el cuello, fue llevado en ambulancia al Rafael Méndez.

Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional se desplazaron al lugar y acordonaron el portal. El cuerpo del finado fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, para serle practicada la autopsia. Ahora, casi seis años después, Rachid se sienta en el banquillo como presunto autor de un delito de asesinato.

El cuchillo en la mano del cadáver

La Fiscalía sostiene que el móvil del crimen es económico: que Nabil fue a casa de Rachid a pedirle 250 euros que este se negó a prestarle.

Salieron del piso y entonces "tanto Nabil como Rachid continuaron bajando las escaleras y entre la segunda y la primera planta se produjo una fuerte discusión entre ellos, acompañada de gritos y golpes hasta la primera planta del edificio que daba a la calle", detalla el Ministerio Público, que insiste en que "el acusado, aprovechando que era ya de noche, encontrándose a solas con Nabil le asestó con un cuchillo de hoja de 18,5 a 20 centímetros hasta quince puñaladas en el estómago, con ánimo de causarle la muerte y el mayor dolor posible".

Le seccionó la aorta. Lo mató. Fue entonces cuando, según la versión del Ministerio Fiscal, "el acusado, consciente de lo que acababa de realizar, se ocasionó con la propia arma blanca heridas en el lado izquierdo del cuello, en el hombro y en el brazo izquierdos, dejando el cuchillo de inmediato situado en la mano derecha del fallecido con la finalidad de culpar a este de que se las había ocasionado a aquel".

Un vecino que escuchó gritos desde su casa bajó alarmado al rellano, donde se encontró el cuerpo inerte de Nabil boca arriba, y al acusado Rachid, herido, intentando salir apresuradamente mientras le decía 'ayuda, llama, llama', prosigue la Fiscalía.

"Una tercera persona"

El relato de los hechos que hace el procesado es distinto. Él asegura que Nabil le atacó, que "hizo que se asomara por la barandilla de la escalera en la tercera planta, momento en que lo cogió por la cabeza y le cortó el cuello con un cuchillo que portaba, tratando de huir; pero al encontrarse cerrada la puerta del portal, le asestó dos nuevas puñaladas por la espalda a Rachid y nuevos golpes al tiempo que este se defendía, apareciendo una tercera persona no identificada por el pasillo".

"En el ese momento Nabil inició un forcejeo con este tercer sujeto, y tras proferirse insultos mutuos y amenazas, Rachid, que se encontraba herido, se desvaneció por toda la sangre que había perdido, ignorando cómo se produjo el fallecimiento de Nabil", sostiene la defensa del sujeto.

Se prevé que la vista arranque el martes, con la constitución del jurado popular que juzgará a Rachid y la declaración del mismo.