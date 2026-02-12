Siete intoxicados, entre ellos dos menores, en el incendio de una vivienda en Alguazas

Siete personas, entre ellas dos menores, han resultado afectadas por inhalación de humo en el incendio declarado este jueves por la mañana en una vivienda de la calle Severo Ochoa de Alguazas, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El fuego se originó en la cocina de un segundo piso y obligó a movilizar a efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), así como a patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local y a dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

El incendio también causó daños en otros dos pisos colindantes / Joaquín López Cerezo

El aviso se recibió en el 112 a las 11.12 horas. Los alertantes indicaban que había vecinos que no podían abandonar sus viviendas, tanto en el piso afectado como en otros del mismo edificio, debido a la presencia de humo.

El fuego, originado en la cocina, arrasó toda la vivienda y obligó a evacuar y rescatar a los vecinos del edificio

A su llegada, los bomberos rescataron a ocho personas que no podían salir de sus casas y procedieron a la extinción del incendio, que afectó por completo a la vivienda donde se originó y causó daños también en otros dos pisos colindantes.

Noticias relacionadas

Como consecuencia del siniestro, siete personas (cinco adultos y dos menores) resultaron intoxicadas por humo y precisaron asistencia sanitaria. Cuatro adultos fueron atendidos en el lugar por los sanitarios del 061. Además, una mujer de 23 años y sus dos hijos, de tres años y siete meses, respectivamente, fueron estabilizados y trasladados al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia para una valoración más exhaustiva.