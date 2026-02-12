Sucesos
Siete intoxicados, entre ellos dos menores, en el incendio de una vivienda en Alguazas
Los bomberos rescataron a ocho personas atrapadas por el humo y una madre con sus hijos fue trasladada a la Arrixaca
Siete personas, entre ellas dos menores, han resultado afectadas por inhalación de humo en el incendio declarado este jueves por la mañana en una vivienda de la calle Severo Ochoa de Alguazas, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.
El fuego se originó en la cocina de un segundo piso y obligó a movilizar a efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), así como a patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local y a dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.
El aviso se recibió en el 112 a las 11.12 horas. Los alertantes indicaban que había vecinos que no podían abandonar sus viviendas, tanto en el piso afectado como en otros del mismo edificio, debido a la presencia de humo.
El fuego, originado en la cocina, arrasó toda la vivienda y obligó a evacuar y rescatar a los vecinos del edificio
A su llegada, los bomberos rescataron a ocho personas que no podían salir de sus casas y procedieron a la extinción del incendio, que afectó por completo a la vivienda donde se originó y causó daños también en otros dos pisos colindantes.
Como consecuencia del siniestro, siete personas (cinco adultos y dos menores) resultaron intoxicadas por humo y precisaron asistencia sanitaria. Cuatro adultos fueron atendidos en el lugar por los sanitarios del 061. Además, una mujer de 23 años y sus dos hijos, de tres años y siete meses, respectivamente, fueron estabilizados y trasladados al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia para una valoración más exhaustiva.
- La avenida de Murcia Miguel Indurain, tras dos meses desde el hundimiento, ya tiene una previsión para su reapertura
- El Segura alcanza su nivel más alto de los últimos días y obliga a mantener cerradas las motas a su paso por Murcia
- Este es el estado de las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura
- Nombrado como la Troya de Occidente, este pueblo de Murcia fue antaño el enclave más poderoso de la Edad de Bronce
- Detenido un gorrilla por abrir la cabeza a botellazos a dos jóvenes que se negaron a darle dinero en Murcia
- Una montaña rusa térmica sacude Murcia: la Aemet confirma 'un descenso drástico de temperaturas' tras unos días primaverales
- Estos son los nuevos colegios que ofrecerán aula de 2 años gratuita en la Región el próximo curso
- El UCAM Murcia se cruza en cuartos de la FIBA Europe Cup con Troy Caupain