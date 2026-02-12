Pegan un tiro a un hombre en un ajuste de cuentas por drogas en Molina de Segura

La Policía Nacional ha abierto una investigación para establecer qué pasó este miércoles por la noche en Torrealta, una pequeña población perteneciente a Molina de Segura, donde un hombre acabó herido tras recibir un tiro, informan fuentes cercanas al caso.

Según las mismas fuentes, todo habría ocurrido porque el hombre al que dispararon habría vendido una droga "adulterada, cortada" a unos individuos que, al percatarse de la mala calidad de la sustancia, fueron en su busca, armados. En concreto, cuatro hombres que portaban tres pistolas.

Del asunto se ha hecho cargo la unidad de Policía Judicial de la Policía Nacional, cuerpo competente para llevar a cabo la investigación.

En cuanto al afectado, fue trasladado al Hospital de Molina con una herida de bala en la pierna.