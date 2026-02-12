Sucesos
Una disputa familiar acaba con siete detenidos tras una violenta pelea con machetes en Alcantarilla
La Policía Nacional intervino para frenar una riña entre dos familias en la que se emplearon armas blancas y objetos contundentes.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro hombres y tres mujeres tras una riña tumultuaria ocurrida en Alcantarilla en la que se emplearon armas blancas de grandes dimensiones, palos y otros objetos contundentes.
La Sala CIMACC 091 recibió el aviso de una pelea en la que varias personas estarían armadas. Varias patrullas se desplazaron de inmediato al lugar y, a su llegada, encontraron a varios individuos en actitud violenta, golpeándose entre sí y utilizando distintos objetos, entre ellos armas blancas.
Ante la gravedad de la situación, los agentes intervinieron de forma inmediata, logrando reducir y desarmar a los implicados y controlar el enfrentamiento para evitar que se produjeran lesiones de mayor consideración.
Durante la intervención se incautaron dos barras metálicas, varios palos, una navaja automática y hojas de machete
Según las primeras averiguaciones, el origen del altercado estaría en una disputa prolongada entre dos familias. Al parecer, uno de los implicados pasó en vehículo por delante de una vivienda y, tras observar a dos hombres sentados en la puerta, colisionó con la esquina del domicilio presuntamente con la intención de atropellarlos. Acto seguido, varios participantes accedieron al interior del inmueble, donde se produjeron nuevas agresiones.
Durante la intervención policial se incautaron dos barras metálicas de grandes dimensiones, varios palos, una navaja automática y hojas de machete de aproximadamente 20 y 50 centímetros de longitud.
Los siete detenidos han sido imputados por presuntos delitos de riña tumultuaria, lesiones, amenazas y allanamiento de morada, y han sido puestos a disposición judicial para la adopción de las medidas cautelares correspondientes.
- La avenida de Murcia Miguel Indurain, tras dos meses desde el hundimiento, ya tiene una previsión para su reapertura
- El Segura alcanza su nivel más alto de los últimos días y obliga a mantener cerradas las motas a su paso por Murcia
- Este es el estado de las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura
- Nombrado como la Troya de Occidente, este pueblo de Murcia fue antaño el enclave más poderoso de la Edad de Bronce
- Detenido un gorrilla por abrir la cabeza a botellazos a dos jóvenes que se negaron a darle dinero en Murcia
- Estos son los nuevos colegios que ofrecerán aula de 2 años gratuita en la Región el próximo curso
- Una montaña rusa térmica sacude Murcia: la Aemet confirma 'un descenso drástico de temperaturas' tras unos días primaverales
- Más de 50 toneladas de residuos retirados en la pedanía murciana de Baños y Mendigo