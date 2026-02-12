Una disputa familiar acaba con siete detenidos tras una violenta pelea con machetes en Alcantarilla

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro hombres y tres mujeres tras una riña tumultuaria ocurrida en Alcantarilla en la que se emplearon armas blancas de grandes dimensiones, palos y otros objetos contundentes.

La Sala CIMACC 091 recibió el aviso de una pelea en la que varias personas estarían armadas. Varias patrullas se desplazaron de inmediato al lugar y, a su llegada, encontraron a varios individuos en actitud violenta, golpeándose entre sí y utilizando distintos objetos, entre ellos armas blancas.

Uno de los implicados embistió con su vehículo la esquina de una vivienda con la presunta intención de atropellar a dos hombres sentados en la puerta / Policía Nacional

Ante la gravedad de la situación, los agentes intervinieron de forma inmediata, logrando reducir y desarmar a los implicados y controlar el enfrentamiento para evitar que se produjeran lesiones de mayor consideración.

Durante la intervención se incautaron dos barras metálicas, varios palos, una navaja automática y hojas de machete

Según las primeras averiguaciones, el origen del altercado estaría en una disputa prolongada entre dos familias. Al parecer, uno de los implicados pasó en vehículo por delante de una vivienda y, tras observar a dos hombres sentados en la puerta, colisionó con la esquina del domicilio presuntamente con la intención de atropellarlos. Acto seguido, varios participantes accedieron al interior del inmueble, donde se produjeron nuevas agresiones.

Armas incautadas durante la intervención policial / Policía Nacional

Durante la intervención policial se incautaron dos barras metálicas de grandes dimensiones, varios palos, una navaja automática y hojas de machete de aproximadamente 20 y 50 centímetros de longitud.

Noticias relacionadas

Los siete detenidos han sido imputados por presuntos delitos de riña tumultuaria, lesiones, amenazas y allanamiento de morada, y han sido puestos a disposición judicial para la adopción de las medidas cautelares correspondientes.