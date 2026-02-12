La Audiencia revoca la sentencia que condenó a un neurólogo de Murcia por abusar sexualmente de una paciente

Veinte meses de multa con una cuota diaria de 9 euros y una indemnización de 2.500 euros para la víctima. Es la condena que un Juzgado de lo Penal de Murcia impuso a un neurólogo por abusar sexualmente de una paciente en una clínica privada ubicada en la capital de la Región. Ahora, la Audiencia Provincial ha revocado la sentencia y absuelto al facultativo.

Los hechos tuvieron lugar en abril de 2017. Según refirió la mujer, ella fue al médico porque sufría "palpitaciones nocturnas" y el profesional procedió a auscultarla, momento en el que cual, detalla la denuncia, él se sobrepasó, le desabrochó el sujetador y le efectuó tocamientos en un pezón contra su voluntad, mientras le preguntaba cosas como si tenía novio y hacía "mucho el amor con él". También le soltó, apuntó la paciente, que estaba "muy buena". Ella se marchó.

Horas después, contó lo sucedido a su madre y junto a ella, muy nerviosa, regresó a la clínica, donde ya no estaba el doctor. Insistió en ser recibida por el director del centro, sin éxito. Finalmente, la víctima presentó una queja por escrito al Colegio de Médicos, que comunicó lo sucedido a la Fiscalía, al entender que había indicios de delito.

El procesado negó los hechos y apuntó que seguramente ella lo denunció porque él "iba a darle el alta médica y le aconsejó que fuera al psiquiatra".

El Juzgado de lo Penal condenó al encausado en 2021: la apelación se resuelve a finales de 2025.

"No es suficiente"

La Audiencia, al revocar el fallo, subraya que "el que el juez de instancia decida creerse el testimonio de la víctima no es suficiente por sí solo para justificar la condena penal si la sentencia no reseña expresamente las manifestaciones personales de la persona potencialmente afectada por el delito y que, teóricamente, pudieran ser incriminatorias para el acusado".

El tribunal considera "completamente normal que un médico que está reconociendo físicamente el cuerpo de una mujer le desabroche el sujetador"

A este respecto, "falta ese necesario rigor descriptivo al no haberse reseñado en la fundamentación jurídica las manifestaciones personales que supuestamente pudo haber vertido la presunta víctima en el acto del juicio oral sobre el hecho principal (más allá de los datos auxiliares que se emplean para justificar el cumplimiento de los requisitos clásicos del testimonio único), lo que impide a esta sala la comprobación de la suficiencia de la prueba de cargo principal que, además, es la única prueba de cargo". "Ello ya sería suficiente para revocar la sentencia de instancia y dictar la absolución", detalla el tribunal.

La Audiencia opina, sobre la auscultación, que el doctor admitió que le practicó y que eso no sirve "para incriminar al médico en un delito de abuso sexual, ni siquiera por el hecho de haber podido desabrocharle en su caso el sujetador durante ese acto de auscultación", dado que "se trata de una prenda de vestir que cubre, con su correspondiente sujeción o agarre, parte de la zona del pecho y de la espalda de la mujer que lo utiliza". En este sentido, considera que "resulta completamente normal que un médico que está reconociendo físicamente el cuerpo de una mujer desabroche esa sujeción para poder pasar superficialmente por la espalda el estetoscopio, como parece exigir, lógicamente, la utilización de dicho instrumental médico básico".

"Si tuviera que dar un 'salto' por encima de la prenda de vestir cuando se utiliza el aparato médico, parece evidente que el resultado de la prueba podría ser claramente defectuoso: así lo pensaría cualquier persona sin especiales conocimientos médicos", destaca la resolución judicial.

"Sus nervios pueden deberse a muchas causas"

Así las cosas, "la utilización de este dato específico como supuesta corroboración objetiva y externa, que se dice capaz de avalar el testimonio único de la víctima, va contra la racionalidad exigida por la jurisprudencia para poder emplearlo técnicamente en el dictado de una condena penal", destaca la sala, que rechaza que "este acto médico tan habitual y necesario sea una corroboración jurídicamente eficaz del testimonio de la denunciante sobre el supuesto abuso sexual que dice que sufrió".

En cuanto al estado de nerviosismo de la víctima tras los sucedido, la Audiencia detalla que "no queda clara la causa real de esa inquietud o nerviosismo personal que tan puntualmente parece que presentaba". "Un estado de mera inquietud y nerviosismo personal puede deberse a muchas causas genéricas", sostiene.

La Sala, además, ve "contraindicios favorables a la presunción de inocencia del acusado, que refuerzan la decisión final que ha de tomar esta sala". Entre el médico y su paciente "no había existido ningún problema en ninguna de las varias visitas anteriores, lo que hace todavía más inexplicable una supuesta conducta delictiva del acusado sin que se haya entrado a analizar específicamente esa alternativa que ofrecen las propias palabras del sometido a juicio referentes a que recomendó a su paciente acudir al psiquiatra y que él procedía a darle el alta, con la percepción por su parte de contrariedad de la misma".