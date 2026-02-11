Publica en redes sus derrapes en una rotonda de Cartagena y acaba 'cazado' por la Guardia Civil

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha investigado a un joven conductor como presunto autor de delito contra la seguridad vial, por conducción temeraria. En un video publicado en redes sociales aparecía conduciendo un turismo, mientras derrapaba en una rotonda de La Palma-Cartagena.

La investigación se inició cuando especialistas del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Murcia detectaron la existencia de un vídeo, difundido a través de redes sociales, en el que aparecía un turismo circulando de forma manifiestamente temeraria. El coche derrapaba sobre su eje trasero después de realizar un violento viraje en una rotonda.

La Guardia Civil analizó las imágenes y detectó que habían sido grabadas en plena travesía de la carretera RM-311, a su paso por la pedanía cartagenera de La Palma.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Murcia realizó una serie de pesquisas que resultaron positivas con la identificación y localización de la persona que grabó el vídeo.

La Unidad de Seguridad Vial lo identificó en menos de una semana tras analizar las imágenes

El análisis de los documentos gráficos disponibles puso de manifiesto que el conductor circulaba de forma manifiestamente temeraria, actuando de forma deliberada y consciente, poniendo en peligro concreto la vida o la integridad de otros usuarios de la calzada.

En menos de una semana, la investigación desarrollada por la Guardia Civil ha culminado con la identificación del conductor: un joven, de 19 años y vecino de Cartagena, al que le han sido instruidas diligencias como presunto autor de delito contra la seguridad vial, por conducción temeraria.

El delito de conducción temeraria se encuentra recogido en el Código Penal y puede ser castigado con penas de prisión 6 meses a 2 años, multa de 12 a 24 meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de 1 a 6 años.