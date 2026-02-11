A prisión tras saltar desde un balcón después de robar en un piso en Murcia

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Murcia han detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en una vivienda del barrio murciano de San Antón, a la que accedieron tras escalar la fachada hasta un primer piso e introducirse por una ventana.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 7 de febrero, cuando la Sala CIMACC 091 de la Policía Nacional y la Sala 092 de la Policía Local recibieron el aviso de que se estaba produciendo un robo en el inmueble. Varias patrullas de ambos cuerpos se desplazaron de inmediato al lugar.

A su llegada, los agentes localizaron a dos individuos que coincidían con la descripción facilitada por una vecina. Uno de ellos se encontraba sentado frente a la ventana de la vivienda afectada, mientras que el otro fue sorprendido saliendo por la misma con una mochila a la espalda. Este último regresó al interior y, posteriormente, saltó desde el balcón, iniciándose entonces una persecución a pie por calles próximas.

La actuación coordinada de ambos cuerpos permitió interceptar y detener a los sospechosos. En la mochila recuperada se hallaron varios objetos sustraídos, entre ellos una tablet, dos teléfonos móviles y unas gafas, que fueron devueltos a su propietaria tras reconocerlos como suyos.

Durante el cacheo, los agentes también intervinieron un juego de llaves de vehículo cuya procedencia no pudieron justificar y un pasamontañas.

Los detenidos, que cuentan con numerosos antecedentes por delitos similares, fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia, que decretó su ingreso inmediato en prisión provisional. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer si están relacionados con otros robos cometidos en la ciudad.