Peleas y amenazas constantes: los conflictos con gorrillas en Murcia se producen "casi a diario"

Las intervenciones de los Cuerpos de Seguridad relacionadas con gorrillas están a la orden del día, explican fuentes policiales. «Cuando no son peleas entre ellos, son amenazas o coacciones» a vecinos y visitantes, apuntan. A este respecto, agentes destinados en Murcia precisan que «la mayoría de la gente no lleva dinero en efectivo, o directamente no les quiere dar nada», una realidad que hace que estos aparcacoches ilegales «incrementen la agresividad» y lleguen a episodios como el acontecido en San Esteban, lamentaron.

Y es que, como publicó este diario, un joven de 20 años que hacía labores de aparcacoches sin papeles en la zona de San Esteban, en Murcia, era detenido el sábado por abrir la cabeza a botellazos a dos jóvenes que se negaron a darle dinero.

Los hechos tuvieron lugar sobre las once de la noche, en el entorno del callejón Burruezo, donde hay varios locales de ocio. El sospechoso, que suele ejercer como gorrilla en la zona, les pidió primero un euro por 'ayudarles' a estacionar el coche que acababan de estacionar, a lo que ellos se negaron. Acto seguido, les reclamó un cigarro. Los chicos tampoco se lo dieron. Ahí empezó la violencia.

Conflictos con estas personas hay prácticamente a diario, afirman agentes de Murcia. No con una violencia semejante a la desatada el sábado, afortunadamente, pero sí a menor escala, con amenazas y riñas, entre los mismos gorrillas o para con los conductores. En ocasiones, agreden a la Policía.

Insolventes y sin papeles

Son tres grupos policiales los que se ocupan de la identificación de estos aparcacoches ‘sin papeles’, los cuales muchas veces, y desde hace años, increpan a quienes aparcan sus coches, principalmente si los mismos se niegan a darles una moneda, tal y como se quejan de forma reiterada vecinos de Murcia y visitantes. Los tres grupos policiales son el Equipo Antigorrillas, el Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) y los grupos de Distritos.

Muchos de los gorrillas son detenidos porque cometen una infracción a la Ley de Extranjería, esto es, que se trata de foráneos cuya estancia en la Región (y en España) es irregular. Aunque no solo son arrestos: también son denuncias.

Sin embargo, aunque la Policía se emplee a fondo, a veces se queda en agua de borrajas. A los gorrillas les sancionan, por ejemplo, por desobediencia a la autoridad o porque portan sustancias estupefacientes encima, tal y como explican fuentes policiales. Lo que ocurre es que estas personas se declaran insolventes y no pagan las multas. Esto es, la denuncia queda en papel mojado.

Les quitan el dinero

La ordenanza antigorrillas de Murcia, publicada el año antes de que estallase la pandemia de coronavirus, contempla que los policías intervendrán el dinero que lleven encima estas personas, al ser, presumiblemente, fruto de una actividad para la que no tienen permiso. Esta medida se incluyó con la esperanza de que sirviese de disuasión.

"Continuamos reforzando la labor de vigilancia para mejorar la seguridad vecinal y actuar frente a la presencia de aparcacoches en la vía pública", insiste la Policía Local en sus redes. Entre las funciones de la Unidad de Caballería de la Policía Local de Murcia está también la de patrullar contra los gorrillas.

Sin embargo, ni la ordenanza con sus sanciones, ni la incautación del dinero, ni las cámaras de videovigilancia que plagan la ciudad, ni las batidas de grupos especializados de Policía Local han atajado la presencia de los aparcacoches ilegales.

Dónde suelen estar

Suelen ponerse frente a San Esteban, en la zona de los 9 pisos, aunque también proliferan por la Plaza del Rocío, junto a la iglesia del Padre Joseíco.

Es habitual verlos, además, por Centrofama y por la zona de la Plaza de Toros. Asimismo, su presencia es constante en los disuasorios de La Fica y del Malecón. En este último lugar tuvo lugar una peculiar concentración hace unos meses, contra la presencia de gorrillas en la zona, a la que acudieron miembros del colectivo Comunión Tradicionalista Carlista de Murcia, que exhibieron la bandera rojigualda con el Sagrado Corazón y el cristóforo.