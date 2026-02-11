Sucesos
Detenido un gorrilla por abrir la cabeza a botellazos a dos jóvenes que se negaron a darle dinero en Murcia
El sospechoso, de 20 años, les pidió primero un euro y luego un cigarro: como ellos no se lo dieron, la emprendió a golpes y los mandó al hospital
Un joven de 20 años que hacía labores de aparcacoches sin papeles en la zona de San Esteban, en Murcia, ha sido detenido por abrir la cabeza a botellazos a dos jóvenes que se negaron a darle dinero, indican fuentes policiales.
Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, sobre las once de la noche, en el entorno del callejón Burruezo, donde hay varios locales de ocio. El sospechoso, que suele ejercer como gorrilla en la zona, les pidió primero un euro por 'ayudarles' a estacionar el coche que acababan de estacionar, a lo que ellos se negaron. Acto seguido, detallan las mismas fuentes, les reclamó un cigarro. Los chicos tampoco se lo dieron.
Fue entonces cuando el gorrilla, presuntamente, la emprendió a golpes con una botella contra los chicos. Testigos alertaron a la Policía.
Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y Nacional, así como ambulancias con sanitarios, que atendieron in situ a tres jóvenes (de 22, 31 y 32 años) y trasladaron a los dos más mayores al Morales Meseguer, el hospital más cercano.
Uno de los heridos, apuntan testigos presenciales, sangraba abundantemente por la cabeza: "La tenía abierta", afirmaron.
La Policía Nacional procedió al arresto del sospechoso, un joven de nacionalidad argelina. Fue trasladado a dependencias de la Comisaría de Distrito del Carmen y puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia, como presunto autor de un delito de robo con violencia y de homicidio en grado de tentativa.
