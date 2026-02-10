Pagaron la póliza, pero su seguro nunca existió: detienen a una gestora de seguros de San Javier por estafar a una docena de clientes

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido a una mujer de 40 años, agente de una comercializadora de seguros, como presunta autora de cerca de una docena de delitos de estafa, en el marco de la operación ‘Roncol’. La investigación se inició tras varias denuncias presentadas por vecinos de la comarca del Mar Menor que aseguraban haber sido engañados al contratar pólizas de seguro para sus vehículos.

Los hechos salieron a la luz a mediados del pasado verano, cuando los afectados comprobaron en controles policiales que circulaban sin seguro, pese a haber contratado y pagado sus pólizas en una correduría de San Javier. Todos los denunciantes coincidían en que habían realizado los trámites a través de la misma oficina, que posteriormente apareció cerrada, sin posibilidad de reclamar ni contactar con la persona que había actuado como gestora.

Ante esta situación, los investigadores recabaron información sobre la correduría vinculada a las denuncias y confirmaron el cierre de la sede. A partir de ahí, analizaron las cuentas bancarias en las que se realizaron los pagos y los números de teléfono utilizados para mantener el contacto con los clientes, lo que permitió identificar a la presunta responsable.

Venta de pólizas sin dar de alta

Según las pesquisas, la detenida regentaba una oficina de seguros franquiciada por una conocida aseguradora de ámbito nacional, cuyos clientes eran mayoritariamente ciudadanos extranjeros. El modus operandi consistía en la venta de pólizas que posteriormente no eran dadas de alta correctamente, de modo que los clientes creían estar asegurados cuando en realidad no figuraban como tales. Presuntamente, la mujer utilizaba una sociedad interpuesta para canalizar los beneficios obtenidos.

Una vez descubierto el sistema fraudulento, la Guardia Civil inició una labor de localización de posibles víctimas, ya que algunas personas podían estar circulando sin seguro de responsabilidad civil en vigor pese a haber contratado una póliza. Hasta el momento se han identificado once perjudicados.

La operación ‘Roncol’ ha culminado con la detención de la sospechosa, a la que se le imputan once delitos de estafa y un delito de falsedad documental. Las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.