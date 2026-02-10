En Leioa
La Ertzaintza investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en una vivienda de Vizcaya
El hallazgo se produjo el pasado sábado y tras la realización de la autopsia la Ertzaintza ha abierto la investigación
EP
BILBAO
La Ertzaintza está investigando el hallazgo del cadáver de un hombre en una vivienda de Leioa (Vizcaya) que se produjo el pasado sábado, según ha informado el Departamento de Seguridad.
Tras la realización de la autopsia, la Policía vasca ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se han producido los hechos.
- Un nuevo impuesto encarecerá entre 8.000 y 10.000 euros más la vivienda en la Región
- El aumento de controles en las fronteras allana el camino de Mercosur en la Región
- Tres días de viento fuerte ponen en aviso amarillo a varias comarcas de la Región
- El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
- La lucha de un matrimonio murciano víctima de una estafa bancaria: 'Hemos perdido casi 30.000 euros y nos dejan completamente vendidos
- Los graduados sociales avalan que las mutuas 'controlen y gestionen' las bajas médicas para frenar el absentismo laboral en la Región
- El eje de las calles Muralla del Mar, Mayor y Carmen, nueva ‘milla de oro’ de la ciudad
- Cortada al tráfico hasta agosto la avenida Pasadera de Canteras en Cartagena por unas obras en la rambla