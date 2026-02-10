Investigación
Detenido un hombre por la muerte de otro tras una pelea en Barcelona
Los Mossos d'Esquadra investigan las circunstancias del crimen, ocurrido en la localidad de Vilanova i la Geltrú
Redacción
Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer la muerte de una persona encontrada en la localdiad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú, en la comarca barcelonesa del Garraf. Lo ha avanzado el digital 'El Caso' y confirmado posteriormente fuentes de la policía catalana a El Periódico de Catalunya. Las mismas fuentes añaden que han detenido a un individuo como presunto responsable de los hechos.
Según las primeras informaciones, el suceso ha tenido lugar este martes por la mañana. Fuentes conocedoras del caso indican que la víctima habría fallecido tras ser apuñalada en el transcurso de una pelea ocurrida en la calle Habana del municipio.
Por el momento, la policía mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del suceso.
- Un nuevo impuesto encarecerá entre 8.000 y 10.000 euros más la vivienda en la Región
- El aumento de controles en las fronteras allana el camino de Mercosur en la Región
- Tres días de viento fuerte ponen en aviso amarillo a varias comarcas de la Región
- El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
- La lucha de un matrimonio murciano víctima de una estafa bancaria: 'Hemos perdido casi 30.000 euros y nos dejan completamente vendidos
- Los graduados sociales avalan que las mutuas 'controlen y gestionen' las bajas médicas para frenar el absentismo laboral en la Región
- El eje de las calles Muralla del Mar, Mayor y Carmen, nueva ‘milla de oro’ de la ciudad
- Cortada al tráfico hasta agosto la avenida Pasadera de Canteras en Cartagena por unas obras en la rambla