Vuelve a su casa de Murcia y se encuentra a un 'okupa' con casi cinco kilos en bellotas de hachís

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en la pedanía murciana de Los Dolores como presunto autor de los delitos de allanamiento de morada y tráfico de drogas, tras acceder de forma ilegal a una vivienda y ser sorprendido con casi cinco kilogramos de hachís en su interior.

Los hechos se produjeron después de que la sala del CIMACC 091 recibiera la llamada de un vecino que alertaba de una posible ocupación de su domicilio. El hombre explicó a los agentes que, tras regresar a su vivienda después de atender a un familiar hospitalizado, encontró la cerradura cambiada y escuchó ruidos en el interior del inmueble.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que había un varón dentro de la vivienda, que accedió a abrir la puerta. Al ser interrogado, ofreció respuestas incoherentes y mostró un evidente nerviosismo, llegando incluso a afirmar que llevaba residiendo en el domicilio apenas una semana.

Tras verificar que la vivienda había sido allanada, los policías realizaron una inspección del inmueble, donde localizaron 432 bellotas y varias tabletas de hachís, con un peso total cercano a los cinco kilos.

Ante estos hechos, el individuo fue detenido como presunto autor de los delitos de allanamiento de morada y tráfico de drogas, y posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial.