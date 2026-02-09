Sucesos
Vuelve a su casa de Murcia y se encuentra a un 'okupa' con casi cinco kilos en bellotas de hachís
La Policía Nacional detiene al intruso en una vivienda de la pedanía de Los Dolores tras la llamada del propietario
La Policía Nacional ha detenido a un hombre en la pedanía murciana de Los Dolores como presunto autor de los delitos de allanamiento de morada y tráfico de drogas, tras acceder de forma ilegal a una vivienda y ser sorprendido con casi cinco kilogramos de hachís en su interior.
Los hechos se produjeron después de que la sala del CIMACC 091 recibiera la llamada de un vecino que alertaba de una posible ocupación de su domicilio. El hombre explicó a los agentes que, tras regresar a su vivienda después de atender a un familiar hospitalizado, encontró la cerradura cambiada y escuchó ruidos en el interior del inmueble.
El propietario, al volver a su vivienda tras estar asistiendo a su madre en el hospital, encontró la cerradura cambiada
Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que había un varón dentro de la vivienda, que accedió a abrir la puerta. Al ser interrogado, ofreció respuestas incoherentes y mostró un evidente nerviosismo, llegando incluso a afirmar que llevaba residiendo en el domicilio apenas una semana.
Tras verificar que la vivienda había sido allanada, los policías realizaron una inspección del inmueble, donde localizaron 432 bellotas y varias tabletas de hachís, con un peso total cercano a los cinco kilos.
Ante estos hechos, el individuo fue detenido como presunto autor de los delitos de allanamiento de morada y tráfico de drogas, y posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial.
- El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
- La Aemet eleva al naranja algunos avisos previstos para la Región de Murcia este sábado
- El aumento de controles en las fronteras allana el camino de Mercosur en la Región
- Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas
- Va a por el pasaporte en Molina de Segura y acaba rumbo a Barajas para ser deportada: 'No soy una criminal
- Cuatro municipios concentran casi el 44% de la industria de la Región de Murcia
- La Policía corta los accesos a la mota del Río Segura en Murcia
- 150 vecinos armados con palos tratan de linchar al acusado de agredir sexualmente a una menor en Alcantarilla