La fuga de una mujer víctima de violencia de género en Murcia conduce al hallazgo de 700 plantas de marihuana

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación ‘Fremes’, una investigación iniciada por un presunto caso de violencia de género que ha concluido con el desmantelamiento de un invernadero de marihuana con cerca de 700 plantas en una vivienda de la pedanía murciana de Jerónimo y Avileses, así como con la incautación de dos armas de fuego, una pistola y una escopeta de caza.

La actuación se ha saldado con la detención de tres hombres, de 44, 47 y 51 años, como presuntos autores de los delitos de cultivo y elaboración de droga, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal. A uno de los arrestados se le atribuyen además los delitos de homicidio en grado de tentativa en el ámbito de la violencia de género, tenencia ilícita de armas y robo con fuerza.

Momento de la detención de uno de los delincuentes / Guardia Civil

Tiroteo en plena fuga

La investigación se inició a finales del pasado mes de enero, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que una mujer había logrado huir de una casa de campo situada en Jerónimo y Avileses, donde supuestamente estaba siendo víctima de malos tratos por parte de su pareja. Según las pesquisas, la mujer consiguió escapar saltando el muro perimetral de la finca, después de haber sido amenazada, y el agresor habría llegado a realizar varios disparos con una escopeta de caza con la supuesta intención de impedir su fuga.

La denuncia permitió descubrir una vivienda utilizada para el cultivo masivo de droga y detener a tres hombres

A medida que avanzaron las investigaciones, los agentes recabaron indicios que apuntaban a que la vivienda no solo era escenario de un presunto episodio de violencia de género, sino que también estaba siendo utilizada para el cultivo intensivo de marihuana.

Con autorización judicial, la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo policial, integrado por distintas unidades operativas y de investigación, para llevar a cabo la entrada y registro del inmueble, extremando las medidas de seguridad ante la posible presencia de armas de fuego.

Durante la operación se incautaron dos armas de fuego, una pistola y una escopeta de caza. / Guardia Civil

Durante el registro, los agentes localizaron un complejo invernadero interior equipado con 135 transformadores eléctricos, 21 aparatos de aire acondicionado, extractores de aire y filtros de carbono, donde se contabilizaron cerca de 700 plantas de cannabis. El suministro eléctrico estaba conectado de forma fraudulenta a la red general.

Asimismo, se incautó una pistola y una escopeta de caza, esta última denunciada como sustraída del interior de otra vivienda.

La operación ‘Fremes’ ha culminado con la detención de los tres sospechosos, todos ellos delincuentes con un amplio historial relacionado con delitos de tráfico de drogas, armas y explosivos, entre otros, que ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.