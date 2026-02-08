Roban parte del equipo de sonido de la Sala de Catas de Estrella de Levante

En el patio de la Sala de Catas de Estrella de Levante se vivió un episodio atípico durante la mañana del sábado, puesto que se encontraron unas extrañas marcas en la puerta -tipo corredera- de cristal del establecimiento. Se trataba de las huellas dactilares de un individuo que, según ha dado a conocer el medio LasGastrocronicas.com, irrumpió por la noche y forzó la entrada para sustraer varios objetos de valor del edificio.

Las marcas de sus huellas dactilares quedaron claramente visibles en el cristal de la puerta

El propósito del ladrón era conseguir el equipo de sonido que se encontraba en este lugar. Según el citado medio, el autor del presunto delito consiguió hacerse con parte de este hardware que señalan como "costoso".

Tras los sucesos narrados, miembros de la Policía Nacional se personaron en el lugar para levantar acta y recoger las huellas dactilares que dejó el autor en la puerta de la Sala de Catas. Paco Hernández, periodista y autor de la noticia en LasGastrocrónicas.com, ha indicado a esta redacción que el artífice del hurto no llevaba guantes, por lo que las marcas de sus manos quedaron claramente visibles en el cristal. "Por como actuaba y lo que se vio en las cámaras de seguridad, no parecía muy profesional", comenta Hernández sobre el ejecutor del hurto.

El ladrón entabló una conversación con uno de los trabajadores de la limpieza mientras huía del sitio

Asimismo, informan que las cámaras de seguridad captaron "minuciosamente" cada movimiento, lo que "facilita el trabajo posterior de la policía científica". En un primer momento, el vigilante no detectó la presencia del extraño en las instalaciones, pero tras una revisión posterior, pudieron registrar todas sus acciones.

El robo se produjo durante la mañana, entre las siete y las ocho, mientras los trabajadores de limpieza empezaban su jornada laboral y entraban al establecimiento. En esta línea, el periodista relata un hecho que considera "surrealista": durante la fuga y "con el quipo de sonido bajo el brazo" el ladrón entabló una conversación con uno de los empleados de limpieza que le preguntó qué hacía en el local.

El edificio que acoge la Sala de Catas de Estrella de Levante en Espinardo. / LasGastrcronicas.com

El mencionado medio gastronómico comenta que la Fundación Estrella de Levante, organizadora del certamen en colaboración con universidades y entidades como ANSE, IEO y EMURI, prefirió no hacer declaraciones públicas sobre el suceso porque querían "centrar sus esfuerzos en garantizar la seguridad de los participantes y el éxito del evento".

En este sentido, de acuerdo a las informaciones obtenidas por LasGastrocronicas.com, ese día se celebró el concurso Dream Big sobre las diez de la mañana. Se trata de un evento dirigido a los jóvenes emprendedores del sureste español.

La iniciativa pudo celebrarse con normalidad y un significativo grupo de jóvenes procedentes de Murcia, Alicante, Albacete y Almería llevaron y presentaron sus propuestas orientadas, en este caso, a métodos vanguardistas que faciliten la lucha frente a los desafíos ambientales y cumplan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Hernández comenta que el premio por ganar este concurso era de 3.000 euros y un billete para ir a Sillicon Valley y participar en la semifinal del Imagine Planet Challenge; un proyecto impulsado por Imagin, una plataforma de banco digital propiedad de CaixaBank que se enfoca en el público joven.

El Salón de Catas se encuentra junto a la fábrica de Estrella de Levante en Espinardo. Este edificio ubicado en el patio de la empresa acoge actos especiales, generalmente relacionados con el mundo gastronómico o cultural, promovidos por la compañía cervecera. Su página web se define como "un espacio en el que aprenderás sobre cultura cervecera a la vez que disfrutas de un sinfín de experiencias gastronómicas, musicales y culturales".