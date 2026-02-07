Accidente
Tres heridos tras volcar con el coche en Molina de Segura
Uno de ellos necesitó de la intervención de los bomberos al haber quedado atrapado en el interior del vehículo
Un accidente de tráfico durante la noche del viernes ha dejado tres heridos en Molina de Segura. Ocurrió en torno a las 21.00h en la carretera MU-32, a la altura de la salida número 9, cuando varios testigos comenzaron a alertar de un coche volcado y con una persona atrapada dentro.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Protección Civil de Molina de Segura, Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, así como dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, una de ellas medicalizada.
Los bomberos tuvieron que intervenir para rescatar a uno de los ocupantes, que había quedado atrapado en el interior del vehículo, mientras que los otros dos pudieron salir por sus propios medios.
Como consecuencia del accidente, tres personas resultaron heridas. Dos de ellas, varones de 47 y 53 años, fueron atendidas en el lugar por los sanitarios del 061 y posteriormente trasladadas al Hospital General Universitario Reina Sofía. El tercer herido, del que no han trascendido más datos, no precisó traslado hospitalario tras ser asistido en el lugar del suceso.
