Un incendio calcina por completo una vivienda de madera en Monteagudo

Un incendio ha calcinado por completo una casa de madera en Monteagudo, en Murcia, indican fuentes de los Bomberos.

Los hechos tuvieron lugar en la avenida de Alicante, sobre las nueve y media de la noche, hora a la que saltó la alarma: había una caseta ardiendo y una persona en la zona.

Al lugar se movilizaron siete efectivos de los Bomberos de Murcia, en dos vehículos, que sofocaron el fuego en alrededor de dos horas, apuntan desde el cuerpo. Fue necesario movilizar una cuba, dada la cantidad de litros de agua que hubo que emplear para apagar las llamas.

Atendido un hombre

También se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil y una ambulancia del 061, que atendió a una persona en el lugar. Sin embargo, esta persona, un varón de 42 años, no presentaba quemaduras ni inhalación, sino que tenía una intoxicación aguda de alcohol. Fue asistido in situ y no precisó ser trasladado a ningún centro hospitalario.

En cuanto a la construcción, de unos 55 metros y hecha de madera y con chapas metálicas, estaba habilitada como vivienda, con dormitorio, salón y baño. No ha trascendido cuál fue el origen del fuego.

Se da la circunstancia de que precisamente Monteagudo había sido escenario, horas antes, de otro incendio (cuyas causas se investigan) que acabó en tragedia: el cuerpo sin vida de una mujer de 55 años era hallado en el interior de una vivienda a la que fueron los bomberos tras recibir el aviso de que estaba saliendo abundante humo de la misma.

La Guardia Civil abrió una investigación para tratar de esclarecer qué pasó. Y lo hace debido, especialmente, a la escasa entidad del fuego, que apenas calcinó unas cortinas y fue sofocado por los bomberos en apenas unos minutos. Los hechos tuvieron lugar en una casa ubicada en la avenida Príncipe de Asturias de la población de Monteagudo, a la altura del cruce con Las Lumbreras.